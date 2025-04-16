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أحمد موسى: حان الوقت لإعادة حركة الملاحة بقناة السويس لطبيعتها

09:37 م الأربعاء 16 أبريل 2025

أحمد موسى

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كتبت -داليا الظنيني:

كشف الإعلامي أحمد موسى، آخر تطورات حركة السفن بقناة السويس، بعد انتهاء فترة التوترات التي كانت شهدتها منطقة البحر الأحمر وخاصة باب المندب خلال الفترة الماضية.

وقال موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إنه حان الوقت لإعادة الحركة بقناة السويس إلى طبيعتها، وعودة شركات الملاحة الكبرى للتحرك مرة أخرى عبر القناة.

وأوضح أن الأمور آمنة في البحر الأحمر، ولن يكون هناك أي بديل لقناة السويس، معلقا: " هناك طرق أخرى ولكن لا يوجد بديل لقناة السويس".

وأكد أن رئيس الوزراء أجرى جولة في قناة السويس، لمتابعة آخر التطورات في القناة، بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

وتابع:"ليس لدينا أي مشكلة، والمشكلة في باب المندب، معلقا:" بقول للحوثيين أنتم أذيتونا وعملتوا رعب للعالم وفي الآخر إيه النتيجة ؟!".

وحول حرب الصين وأمريكا التجارية، قال أحمد موسى، إن الصينيين نشروا ملايين الفيديوهات التي تفضح الشركات الأمريكية، وأوضحوا أن تكلفة المنتجات الأمريكية ضئيلة، وهم يرفعون الأسعار بنسب عالية.

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