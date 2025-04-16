خبير اقتصادي: البورصات الأمريكية تراجعت بنسبة 3% بعد قرارات ترامب

كتبت -داليا الظنيني:

قال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، إن البورصات الأمريكية تشهد تراجعا كبيرا، خلال الفترة الماضية وحتى جلسة اليوم، بسبب التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتابع الخبير الاقتصادي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي ،المذاع على قناة صدى البلد، أن البورصات الأمريكية تراجعت بنسبة وصلت إلى 3%، خلال جلسة اليوم فقط، موضحا أن أكبر المستثمرين حول العالم، يكونون في السوق الأمريكية.

وذكر مصطفى بدرة، أن ترامب أصدر تصريحا أكد فيه أن أي دولة ستتعاون مع الصين، سيتم فرض رسوم وعقوبات كبيرة عليها.

وأوضح أن الدولة المصرية، تعمل على زيادة الاستثمارات الخارجية، واستقطاب كبرى الشركات العالمية، موضحا أن الصين هي البديل الأساسي للولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف بدرة، أنه من الضروري استقطاب الشركات الصينية المتقدمة، خاصة شركات المحمول والسيارات الصينية.

وأردف: أرباح شركة تسلا الأمريكية هبطت، خلال الفترة الأخيرة، بسبب قرارات ترامب الأخيرة، وهناك ضرر في الاقتصاد الأمريكي العالمي".

وتابع:" معدلات النمو العالمي احتمالية تراجعه كبيرة خلال الثلاث أشهر المقبلة".

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