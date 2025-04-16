وزير الزراعة: حجم الصادرات الزراعية وصل العام الماضي لـ 6.6 مليار دولار

كتبت -داليا الظنيني:

علق علاء فاروق وزير الزراعة، على تحقيق الدولة المصرية أكثر من 2.7 مليون طن صادرات زراعية في أول 3 أشهر من العام الجاري.

وقال "فاروق"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "الدولة المصرية بفضل رؤية ثاقبة من الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاهتمام بالبنية التحتية والزراعة حققت تقدما كبيرا في المجال الزراعي".

وذكر، أن الدولة المصرية حققت 6.6 مليار دولار في العام الماضي من الصادرات الزراعية من الخضروات الفريش والتصنيع الزراعي لنحو 8.6 ملايين طن، مقارنة بتصدير 4 ملايين طن في عام 2014.

وتابع: "الدولة اهتمت بالبنية التحتية مثل الكهرباء والطرق والمواني والمطارات، وكان كل ذلك تمهيدا لانطلاقة في المجالات الزراعية والاقتصادية والتصنعية".

وأكد، أن الدولة المصرية احتلت الصدارة في الموالح والطماطم والبصل والبطاطا والبطاطس والفراولة، كما أن التغيرات المناخية في بعض الدول مثل البرازيل وإسبانيا أثر في تصدر مصر قائمة تصدير البرتقال على مستوى العالم.

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