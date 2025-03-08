"الكوكب المراوغ".. ظاهرة فلكية تزين السماء بعد قليل

كتب- محمد نصار:

يصل كوكب عطارد اليوم السبت 08 مارس 2025 استطالته العظمى الشرقية بزاوية تبلغ 18 درجة من الشمس وستكون الأمسيات في غضون أسبوع تقريبًا من هذه الليلة هي أفضل الفرص لمشاهدة الكوكب بالعين المجردة الذي يبلغ لمعانه (−0.4) باتجاه الأفق الغربي بسماء الوطن العربي.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة، إن عطارد سيبدأ في الظهور مع انتقال السماء نحو الظلمة وسيبقى الكوكب فوق الأفق لحوالي ساعة و14 دقيقة، وسيكون أسفل يسار كوكب الزهرة بالنسبة للراصد.

وأضافت أنه غالبًا ما يُطلق على عطارد "الكوكب المراوغ" فأغلبنا شاهد كوكب الزهرة والمريخ والمشتري وهي تلمع في السماء، ولكن ليس عطارد، على الرغم من صغر حجم الكوكب إلا أنه ساطع جدًا ليرصد بالعين المجردة ولكننا في الغالب لا نراه.

وتابعت: مدار عطارد داخلي بالنسبة للأرض وقريب بدرجة كافية من الشمس بحيث لا يبتعد أبدًا عن عنها كما يرصد من كوكبنا، ففي معظم الليالي، يشرق عطارد أو يغرب بالقرب من الشمس لدرجة أنه من المستحيل رؤيته باستثناء الأوقات القريبة من أقصى استطالة - الزاوية بين الكوكب والشمس في السماء.

وواصلت الجمعية الفلكية: هناك نوعان من الاستطالات الشرقية والغربية، فعندما يكون عطارد شرق الشمس تكون استطالة شرقية مسائية، وعندما يكون على الجانب الغربي للشمس تكون استطالة غربية صباحية، وأقصى زاوية استطالة لعطارد تتراوح بين 18 درجة و28 درجة شرق أو غرب الشمس ويرجع سبب هذا الاختلاف لأن مدار عطارد حول الشمس ليس دائريًا تمامًا.

ويمكن البدء في البحث عن الكوكب بعد غروب الشمس ويجب عدم الانتظار طويلًا، لأن عطارد سيكون منخفضًا وسيغرب بعد فترة ليست طويلة ويفضل استخدام المنظار.

وتتاح الفرصة مرة أخرى خلال أقصى استطالة غربية صباحية للكوكب قبل شروق الشمس في النصف الثاني من شهر أبريل المقبل.





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