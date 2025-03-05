إعلان

رامز جلال يقدم مصطفى غريب: "الفنان التختوخ الكوميديان المنفوخ"

06:21 م الأربعاء 05 مارس 2025

العوضي في رامز إيلون مصر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

وقع الفنان الشاب مصطفى غريب، ضحية حلقة الليلة من برنامج "رامز إيلون مصر".

واستقبل رامز جلال مصطفى غريب، قائلًا: "الفنان التختوخ الكوميديان المنفوخ ذو الشنب المريب مصطفى غريب".

ويعرض برنامج "رامز إيلون مصر" على شاشة mbc مصر عقب آذان المغرب، ويقدمه الفنان رامز جلال.

وينتمي البرنامج لنوعية برامج المقالب التي اعتاد الفنان رامز جلال، على تقديمها كل عام".

ويقع عدد من نجوم الفن والكرة ضحايا البرنامج هذا العام، أبرزهم: فيفي عبده، أحمد العوضي، زينة، أحمد فهمي، نور النبوي، نور إيهاب، إمام عاشور، هدى الإتربي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رامز إيلون مصر مصطفى غريب برنامج رامز إيلون مصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

تعرف على ضحية حلقة الليلة من برنامج رامز إيلون مصر.. نجم كوميدي
لماذا عاد الدولار للارتفاع خلال تعاملات اليوم بالبنوك؟
أخبار الطقس: أمطار رعدية وتغيرات جوية سريعة والأرصاد تحذر المواطنين
أمريكا ترفض الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة: ترامب متمسك بإخلاء القطاع