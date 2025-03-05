رامز جلال يقدم مصطفى غريب: "الفنان التختوخ الكوميديان المنفوخ"

كتب - معتز عباس:

وقع الفنان الشاب مصطفى غريب، ضحية حلقة الليلة من برنامج "رامز إيلون مصر".

واستقبل رامز جلال مصطفى غريب، قائلًا: "الفنان التختوخ الكوميديان المنفوخ ذو الشنب المريب مصطفى غريب".

ويعرض برنامج "رامز إيلون مصر" على شاشة mbc مصر عقب آذان المغرب، ويقدمه الفنان رامز جلال.

وينتمي البرنامج لنوعية برامج المقالب التي اعتاد الفنان رامز جلال، على تقديمها كل عام".

ويقع عدد من نجوم الفن والكرة ضحايا البرنامج هذا العام، أبرزهم: فيفي عبده، أحمد العوضي، زينة، أحمد فهمي، نور النبوي، نور إيهاب، إمام عاشور، هدى الإتربي.