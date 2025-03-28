"أبواب الخير" من صندوق "تحيا مصر" تصل لـ 15.5 مليون مواطن من الأكثر احتياجًا

القاهرة - أ ش أ

كثفت مبادرة "أبواب الخير" من صندوق (تحيا مصر) جهودها خلال شهر رمضان الفضيل، من خلال تقديم العون وكافة أوجه الدعم لأكثر من 15.5 مليون مواطن من الأسر المستحقة والأولى بالرعاية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم وتوفير احتياجاتهم المعيشية، من خلال الانتشار الجغرافي الواسع في أنحاء جمهورية مصر العربية.

وأكد تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق (تحيا مصر)، أن مبادرة "أبواب الخير" تترجم استراتيجية الصندوق في تفعيل دوره في المسؤولية المجتمعية، من خلال تقديم الدعم الغذائي والرعاية الاجتماعية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية.. مشيرا إلى أن مبادرة "أبواب الخير" تمت بالتعاون بين صندوق (تحيا مصر) وعدد من قطاعات التنمية المستدامة بالبنوك والشركات، وأكثر من 400 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني، ورجال الأعمال، والمتبرعين، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن المبادرة قدمت أكثر من 2.5 مليون كرتونه من المواد الغذائية الجافة، ووصلت حتى باب منزل الأسر المستحقة، وحققت حملة "إفطار صائم" نجاحًا كبيرًا بفضل التعاون الوثيق بين الصندوق ومنظمات المجتمع المدني والمتطوعين، تم ذلك من خلال توزيع 3 ملايين وجبة ساخنة، من 81 مطبخًا، و20 مائدة إفطار جماعي، منتشرين في مختلف المحافظات، قد تم تزويدها بما يقرب من 320 طنًا من اللحوم، و7.231 طن من اللحوم المصنعة، و115 طنًا من الدواجن، و50 طنًا من البطاطس، و45 طنًا من الأرز، و13.100 طن من التمور، و32 طنا من الأجبان، و20 طنا من الدقيق، بالإضافة إلى 100 ألف زجاجة زيت و100 ألف عبوة صلصة طماطم.

وقال تامر عبد الفتاح إن الصندوق يحرص على تقديم وجبات آمنة وصحية للصائمين، وتم تعميم إرشادات شاملة على جميع المطابخ العاملة في حملة "إفطار صائم"، تركز على تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة الغذائية، كما تضمنت هذه الإرشادات تعليمات صارمة حول النظافة الشخصية، مثل الالتزام بارتداء الكمامات والقفازات وأغطية الرأس، بالإضافة إلى طرق التعقيم الفعالة، كما تم تزويد فرق العمل بمعلومات تفصيلية حول طرق الطهي الآمنة والتعامل السليم مع مختلف أنواع المواد الغذائية، وتوعية الفريق بأهمية الحفاظ على درجة حرارة الطعام المناسبة، وتجنب تلوث الأغذية، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لضمان وصول الوجبات إلى مستحقيها بأعلى معايير الجودة والسلامة.

وواصلت "حملة إفطار" الصائم تنفيذ مهامها اليومية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بتوزيع وجبات ساخنة على الأسر المستحقة، وفق خطة عمل دقيقة تضمن وصول المساعدات في الوقت المناسب، وتعتمد الحملة على قاعدة بيانات متكاملة للمستحقين، مما يسهل عملية التوزيع ويضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها الفعليين، كما يشارك في الحملة فريق من المتطوعين الذين يبذلون قصارى جهدهم لإنجاح الحملة وتحقيق أهدافها النبيلة.

وأضاف أن الصندوق احتفل مع أكثر من 4 آلاف طفل، من خلال فعاليات شملت معرضا لتوزيع ملابس العيد الجديدة، وعدد من الألعاب الحماسية والأنشطة الترفيهية التي رسمت البسمة على وجوه الأطفال من مختلف الأعمار، كما أبدع الصغار في الأنشطة التثقيفية والفنية، من مسابقات رياضية ممتعة، وورش الرسم والتلوين، وأضفوا لمسة إبداعية على وجوههم برسومات مرحة، واستمتعوا بمسرح العرائس بقصصه الشيقة وشخصياته المحببة، ليضفي جوًا من الخيال والمرح.

ولفت إلى أن برامج الدعم الاجتماعي نجحت في بناء جسر من التكافل والتراحم بين المصريين وبعضهم البعض، لأن صندوق (تحيا مصر) يتبنى نهجًا شاملاً لدعم الأسر الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجًا بالقرى والنجوع المصرية، حيث تعكس التزام الصندوق بتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة للأسر الأولى بالرعاية.

يذكر أن مبادرة "أبواب الخير" لها عظيم الأثر لأنها تلمس حياة المواطن بشكل مباشر خلال شهر رمضان الكريم، حيث توفر المواد الغذائية الجافة، وتوفر الملايين من وجبات الإفطار والسحور للصائمين من خلال توزيع الوجبات الساخنة من الدواجن والأسماك واللحوم، وتأتي المبادرة ضمن اهتمام الصندوق بتكثيف أنشطة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية وتوفير الغذاء والكساء والأغطية، فضلا عن تجهيز العرائس بكافة مستلزمات الزواج، واللاتي لديهن مشكلة في إنهاء إجراءات الزواج؛ بسبب ضيق الحال وعدم قدرة الأسرة على توفير مستلزمات الجهاز للفتاة.

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