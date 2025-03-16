إفطار رمضاني يجمع أبرز الشخصيات الاقتصادية في قصر المستشار أيمن حامد سليمان

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تحت رعاية المستشار الاقتصادي أيمن حامد سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة AHS ، أقيم حفل إفطار رمضاني في قصر المستشار بالمنصورية، يوم السبت 15 مارس ، بحضور نخبة من الشخصيات البارزة في مختلف المجالات، مما أضفى على الحفل طابعًا خاصًا من الود والتواصل البناء.

وشهد حفل الإفطار الرمضاني حضور عدد من القيادات الاقتصادية والبرلمانية من بينهم: الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والاستاذ هانى أمان الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة الشرقية إيسترن كومبانى، والمهندس أيمن أبو بكر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الاسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية، والمستشار احمد محروس مستشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء، والمهندس مصطفى النجاري "رئيس لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين"، والدكتورة مي منيب "مديرة الائتمان الزراعي ببنك كريدي أجريكول"، والمهندس جلال الغر "مستشار سفارة كازاخستان الاقتصادي وخبير في الخدمات النفطية"، والدكتور عبد الوهاب غنيم " نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بجامعة الدول العربية"، والدكتور إبراهيم محجوب المستشار الطبي بمجلس الوزراء، والمهندس أحمد السيد "رئيس مجلس إدارة شركة نهر الخير الزراعية"، والدكتور منجي بدر "الوزير المفوض وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأمم المتحدة".

كما حضر الإفطار اللواء طارق المهدي "محافظ الإسكندرية الأسبق"، والمستشار خالد إسماعيل "رئيس محكمة جنايات الجيزة"، وحسن بدراوى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الوفد، والمهندس مدحت إسطافينوس "رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات سابقًا ونائب رئيس حزب السادات"، بالإضافة إلى عدد من رجال الاعمال منهم المهندس أحمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة نهر الخير الزراعية، و المهندس تامر أبو العينين رئيس مجلس إدارة شركة صقر مون، والدكتور عبدالرحمن خليل رئيس مجلس إدارة ساري العقاري.

كما حضر الحفل عدد من الإعلاميين والفنانين، بينهم الاستاذ علي عبدالودود مدير تحرير موقع مصراوي، والإعلامي أيسر الحامدي، والمخرج هاني الشربيني، بالإضافة إلى شخصيات أخرى بارزة في المجالات المختلفة.

جاء الحفل في إطار تعزيز أواصر المحبة والتواصل بين الحضور، حيث عبر الدكتور أيمن حامد سليمان عن سعادته بمشاركة هذا الحدث المميز مع الضيوف، متمنيًا لهم رمضانًا مباركًا مليئًا بالخيرات.

كما شهد الحفل أجواء رمضانية مميزة وسط تبادل الأحاديث الودية فى أجواء من الألفة والمحبة، وتم التأكيد على أهمية اللقاءات الاجتماعية في تعزيز الروابط بين أفراد المجتمع.

وأعرب السادة الحضور عن سعادتهم بالدعوة من سيادة المستشار أيمن سليمان للمشاركة في هذا الإفطار الرمضاني والذي تميز بالحيوية والبهجة مؤكدين أن مثل هذه الأنشطة تعزز روح المحبة والألفة بين أفراد المجتمع.