تطوير توزيع المياه.. سويلم يوجه بسرعة الانتهاء من صيانة البوابات قبل فترة أقصى الاحتياجات

كتب- أحمد السعداوي:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف إحلال وصيانة البوابات، ضمن خطة تطوير منظومة توزيع وإدارة المياه، والاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات القادم ٢٠٢٥ .

واستعرض سويلم موقفَ الأعمال الجارية، والتي تستهدف إحلال وصيانة (٧٠٦) بوابات؛ منها (٢٩٥) بوابة يتم تنفيذها بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، و(٢٠٠) بوابة يتم تنفيذها من خلال إدارة الصيانة الوقائية بالإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية ، و(٨٠) بوابة يتم تنفيذها من خلال الشركة القابضة للري والصرف، و(١٣١) بوابة يتم تنفيذها من خلال عدد من الشركات تحت إشراف وزارة الموارد المائية والري .

واستعرض الوزير موقفَ تنفيذ الخطة العاجلة لصيانة وإحلال وتجديد البوابات، والتي تضمنت حصر البوابات وتقييم حالتها، وتحديد الأولويات العاجلة لتنفيذها قبل بداية موسم أقصى الاحتياجات ٢٠٢٥، وإمداد إدارات الصيانة الوقائية بالخامات والمهمات اللازمة من الأعمال الحديدية، ووضع برنامج زمني لتنفيذ أعمال الصيانة ذات الأولوية العاجلة بمعرفة إدارات الصيانة الوقائية وعدد من الشركات تحت إشراف الوزارة، وذلك بـ (٣٣١) بوابة سيتم الانتهاء من تنفيذها قبل الأول من أبريل ٢٠٢٥ .

ونوه سويلم بأن عملية صيانة وإحلال البوابات تأتي في إطار السعي لتطوير عملية توزيع المياه وتحسين إدارة المنظومة المائية، وضمان تطبيق المناوبات على الترع؛ بما يضمن توصيل المياه بعدالة وكفاءة لكل المنتفعين .

ووجه سويلم بمواصلة تنفيذ أعمال الصيانة والإحلال الجارية للبوابات؛ لضمان نهو أعمال التنفيذ بشكل عاجل، قبل فترة أقصى الاحتياجات، مع ضمان التنفيذ بأعلى مستوى من الجودة والكفاءة طبقًا المعايير الفنية الموضوعة .

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