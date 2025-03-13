مشهد عبثي.. أول تحرك برلماني بشأن مباراة الأهلي والزمالك

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب عصام العمدة عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة، بشأن واقعة مباراة الأهلي والزمالك، متسائلًا: من المسئول عن هذا المشهد العبثي الذي طل علينا على شاشات التليفزيون وصفحات السوشيال ميديا من جماهير مفعمة بالحماس لا ترغب في شيء إلا الفرحة وقضاء أجواء رمضانية ممتعة في مشاهده فريقها المفضل وملعب خالي من فريق النادي الأهلي، في حين حضر فريق نادي الزمالك.

وأضاف "العمدة"، في طلبه: وزير الرياضة المسؤول الأول والذي كعادته يأتي متاخرًا دومًا في قرارته، واتحاد الكرة الذي أشير له قبل بأصابع الاتهام من وقت كاس العالم التي شاركت فيها مصر عام ٢٠١٨ وما قبلها بطولة أمم، وتابع قائلا: أين دور رابطة الأندية من ذلك المشهد.

واختتم طلبه قائلاً: وأخيرًا مجلس إدارة النادي الأهلي الذي يلقى دوما مساندة الدولة اتخذ قرارًا ليحافظ على حقه ولكنه في نفس الوقت يثير الجماهير و يؤدي إلى انقسام في الشارع في توقيت تموج فيه الأحداث بوطننا الحبيب.

وطالب "العمدة"، بضرورة إجراء تحقيق عاجل وإقاله أي مسئول شارك ولو بصمته في هذه المهزلة التي شاهدنها.