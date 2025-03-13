نشرة التوك شو| وقف دعم المشتقات البترولية نهاية 2025.. وتفاصيل طرح 400 ألف وحدة سكنية بعد العيد

كتبت- داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

متحدث الحكومة: وقف دعم المشتقات البترولية بشكل كامل نهاية 2025

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، وقف الدعم على المشتقات البترولية بشكل كامل مع نهاية العام الجاري 2025.

جمال شعبان: الوجع مؤشر لعمل عضلة القلب

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الحياة لا تستقيم دون وجع، وأن الوجع مفرد من مفردات الحياة، والوجع يكون مؤشرات لعمل عضلة القلب في بعض الحالات

المفتي: العالم في حاجة لمساعدة الفقراء ومساندة الدول الضعيفة

ال الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية، إن العالم قد يواجه الكثير من التحديات والأزمات والمصائب، ويحتاج إلى من يعمل على إعادته إلى صوابه، ويأخذه إلى رشده، وتخليصه من أضرار الوثنية والمادية والتحرر المنفلت، والتدين المزعوم

منها وحدات جاهزة للتسليم.. تفاصيل طرح 400 ألف شقة لمحدودي ومنخفضي الدخل

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل طرح 400 ألف وحدة سكنية بعد عيد الفطر المبارك، موضحا أنها تأتي بناء على توجيهات رئيس الجمهورية

أحمد موسى: تراجع ترامب عن فكرة تهجير سكان غزة بداية للتحرك نحو السلام

لّق الإعلامي أحمد موسى على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه برئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن في البيت الأبيض، والتي قال خلالها إنه أن لا يمكن لأحد أن يطرد الفلسطينيين من غزة