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منها وحدات جاهزة للتسليم.. تفاصل طرح 400 ألف شقة لمحدودي وممنخفضي الدخل

11:50 م الأربعاء 12 مارس 2025

المستشار محمد الحمصاني

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كتبت -داليا الظنيني:

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل طرح 400 ألف وحدة سكنية بعد عيد الفطر المبارك، موضحا أنها تأتي بناء على توجيهات رئيس الجمهورية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن وزارة الإسكان وكافة الجهات المتعاونة في مشروعات الإسكان الوطني حصرت الوحدات التي يمكن طرحها خلال الفترة المقبلة.

وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الـ 400 ألف وحدة سكنية تراعي مختلف الشرائح ولكن تركز على محدودي ومتوسطي الدخل.

وأكد أنه سيتم إعلان التفاصيل كاملة بعد عيد الفطر المبارك، ويتيح فرصة لمتوسطي ومحدودي الدخل الحصول على وحدات سكنية بأسعار مناسبة.

وأكد أن بعض الوحدات جاهزة للتسليم الفوري والبعض الآخر ينتهي على أقصى تقدير خلال عامين وهذه ميزة ربما غير متوفرة في السوق العقارية.

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المستشار محمد الحمصاني مجلس الوزراء وحدة سكنية عيد الفطر السوق العقارية
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