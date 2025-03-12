جمال شعبان: الوجع مؤشر لعمل عضلة القلب

كتبت -داليا الظنيني:

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الحياة لا تستقيم دون وجع، وأن الوجع مفرد من مفردات الحياة، والوجع يكون مؤشرات لعمل عضلة القلب في بعض الحالات.

وأضاف الدكتور جمال شعبان، خلال تقديمه برنامج " طبيب القلوب" أن الوحيد الذي لا يشعر بالوجع، هو الشخص الميت، وأن الكثير يعتقد أن الوجع دائمًا يكون نقمة، ولكن الوجع قد يكون نعمة لا نشعر بها.

ولفت إلى أن بعض الأشخاص تعانون من نقص في مستقبلات الوجع، ففي هذه الحالة يكون هناك خطر كبير، معلقًا:" ممكن شخص يصاب بأزمات قلبية وذبحة صدرية دون مؤشرات وجع ".

وأشار إلى أن هناك بعض الأشخاص تشتكي من اختناق وألم في القلب، بسبب عمل مجهود أو الصعود لأدوار عالية، ولذلك نؤكد أن هذه ذبحة صدرية مستقرة، تظهر مع المجهود والضغط، وتختفي مع الهدوء.

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