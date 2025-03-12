إعلان

جمال شعبان: الوجع مؤشر لعمل عضلة القلب

08:39 م الأربعاء 12 مارس 2025

الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت -داليا الظنيني:

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الحياة لا تستقيم دون وجع، وأن الوجع مفرد من مفردات الحياة، والوجع يكون مؤشرات لعمل عضلة القلب في بعض الحالات.

وأضاف الدكتور جمال شعبان، خلال تقديمه برنامج " طبيب القلوب" أن الوحيد الذي لا يشعر بالوجع، هو الشخص الميت، وأن الكثير يعتقد أن الوجع دائمًا يكون نقمة، ولكن الوجع قد يكون نعمة لا نشعر بها.

ولفت إلى أن بعض الأشخاص تعانون من نقص في مستقبلات الوجع، ففي هذه الحالة يكون هناك خطر كبير، معلقًا:" ممكن شخص يصاب بأزمات قلبية وذبحة صدرية دون مؤشرات وجع ".

وأشار إلى أن هناك بعض الأشخاص تشتكي من اختناق وألم في القلب، بسبب عمل مجهود أو الصعود لأدوار عالية، ولذلك نؤكد أن هذه ذبحة صدرية مستقرة، تظهر مع المجهود والضغط، وتختفي مع الهدوء.

اقرأ أيضاً:

حالة الطقس.. الأرصاد تحذر المواطنين وتُعلن درجات الحرارة

"الكهرباء" تعلن حاجتها إلى عدد من الوظائف المختلفة

استعدادًا لفترة أقصى الاحتياجات.. توجيه مهم لوزير الري والتنفيذ قبل نهاية أبريل 2025

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب عضلة القلب برنامج طبيب القلوب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

موجة حارة جديدة غدًا.. درجات الحرارة تبلغ ذروتها يومي 17 و18 رمضان
هل منع الأهلي لاعبيه من الانضام إلى منتخبات الشباب والناشئين؟.. مصدر يرد
خبير تحكيمي يحسم الجدل حول 31 حالة تخص الأهلي والزمالك وبيراميدز في الدوري (خاص)
"أخطر وجبة في رمضان".. حسام موافي يحذر من كارثة بعد الصيام