إعلان

متحدث الحكومة: وقف دعم المشتقات البترولية بشكل كامل نهاية 2025

11:33 م الأربعاء 12 مارس 2025

المستشار محمد الحمصاني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت -داليا الظنيني:

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، وقف الدعم على المشتقات البترولية بشكل كامل مع نهاية العام الجاري 2025.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، أنه سيظل هناك دعما على البوتاجاز والسولار لأنهما يؤثران على السلع وبالتالي محدودي الدخل.

وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن استمرار الدعم على السولار والبوتجار يتم تغطيته بصورة تكافلية من المواد البترولية الأخرى.

ولفت إلى أنه لا يمكن بيع أسعار السولار بسعره الحقيقي لأنه سيؤثر على المواطنين، موضحا أن هناك مراعاة لمحدودي الدخل ويتمثل ذلك في استمرار دعم السولار.

اقرأ أيضاً:

هل سيتم رفع الدعم عن أنبوبة البوتاجاز؟.. مدبولي يوضح

معاشات ومرتبات.. مدبولي: الكارت الموحد يشمل هذه الفئات

إجراء عاجل بشأن إيهاب الكومي بعد تصريحاته عن منح الدوري لبيراميدز

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المستشار محمد الحمصاني وقف دعم المشتقات البترولية برنامج على مسئوليتي متحدث الحكومة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

موجة حارة جديدة غدًا.. درجات الحرارة تبلغ ذروتها يومي 17 و18 رمضان
هل منع الأهلي لاعبيه من الانضام إلى منتخبات الشباب والناشئين؟.. مصدر يرد
خبير تحكيمي يحسم الجدل حول 31 حالة تخص الأهلي والزمالك وبيراميدز في الدوري (خاص)
"أخطر وجبة في رمضان".. حسام موافي يحذر من كارثة بعد الصيام