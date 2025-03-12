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أحمد موسى: تراجع ترامب عن فكرة تهجير سكان غزة بداية للتحرك نحو السلام

11:50 م الأربعاء 12 مارس 2025

أحمد موسى

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كتبت -داليا الظنيني:

علّق الإعلامي أحمد موسى على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه برئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن في البيت الأبيض، والتي قال خلالها إنه أن لا يمكن لأحد أن يطرد الفلسطينيين من غزة.

وقال أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئولتي»، عبر قناة "صدى البلد"، إن كلام ترامب اليوم كان كلامًا عقلانيًا وإيجابيًا وهذا هو الكلام المنطقي.

وأشار موسى إلى أن كلام ترامب اختلف تمامًا مقارنةً بما قاله قبل شهر أو شهر ونصف عن مخطط بتهجير الفلسطينيين من غزة

وأضاف أحمد موسى أن ما قاله ترامب أمر مهم وحديثه عن أنه لا أحد يستطيع طرد الفلسطينين من غزة وبداية تحرك نحو السلام، ويبين كيف تتحرك مصر في هذا الاتجاه «ويجعلنا نبدأ العمل على الخطة الخاصة بنا لإعادة إعمار غزة».

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