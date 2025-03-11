الإسكان: بدء رد مبالغ جدية الحجز للمتقدمين على موقع "مسكن"ولم يفوزوا في القرعة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم البدء في رد مبالغ جدية الحجز للمتقدمين علي موقع "مسكن" الذين لم يحالفهم الحظ في الحصول علي وحدات سكنية أو أراض في القرعة العلنية، وذلك بنفس أسلوب السداد بالتعاون مع شركة "فوري دهب" وبنك التعمير والاسكان.



وتنفيذا لتكليفات وزير الإسكان، أوضح الدكتور حسن الشوربجى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون العقارية والتجارية،

أنه سيتم استكمال ما تحقق من نجاح القرعة العلنية اليدوية الخاصة بقطع الأراضي والوحدات السكنية عن طريق موقع مسكن، والتي تم التخصيص بها لعدد 8521 قطعة ارض، وكذلك 6575 وحدة سكنية، والتى انتهت اجراءات القرعه بها بتاريخ 26/2/2025، حيث بدأ القطاع العقاري والمالي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في إجراءات رد مقدمات الحجز للعملاء الذين لم يحالفهم الحظ بالقرعة، ابتداء من يوم الخميس 6 مارس، وذلك للعملاء المسددين لجدية الحجز بنظام الكاش، أو عن طريق الفيزا كارد، وذلك من خلال شركة فوري دهب، وقد تم رد جدية الحجز لعدد 21500 من عملاء الفيزا كارد، وسيستمر استكمال استرداد تلك المقدمات لمدة 10 أيام قادمة، وفقا لترتيب المدن بالقرعة العلنية، والواردة بالإعلان السابق نشره، والتي تم الانتهاء من اجراءات القرعة بها سواء لقطع الأراضي أو الوحدات السكنية، في حين أنه سيتم رد جديج الحجز للعملاء المسددين عن طريق التحويلات البنكية من خلال بنك التعمير والإسكان من اليوم الموافق 11 مارس وحتى منتصف الأسبوع القادم.

وفى سياق آخر أفاد الشوربجي أن الهيئة حريصه على سرعة رد كافة مبالغ جديات الحجز للعملاء، للحفاظ على ثقتهم بالهيئة، معربا عن تمنياته لهم بالتوفيق في الحصول على قطعة أرض أو وحدة سكنية في القرعة المقبلة.