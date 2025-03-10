مجلس النواب يوافق على تحديد عمر الطفل بـ 18 عامًا في قانون العمل

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 61 من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تنص على أن أحكام قانون الطفل تسري على هذا الفصل فيما لم يرد بشأنه نص خاص، مع تحديد سن الطفل قانونيًا عند 18 عامًا.

حظر تشغيل الأطفال قبل 15 عامًا مع استثناءات للتدريب

كما شهدت الجلسة العامة الموافقة على المادة 62، والتي تنص على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عامًا، والسماح بتدريب الأطفال ابتداءً من 14 عامًا، بشرط ألا يؤثر ذلك على استكمال تعليمهم، وإلزام صاحب العمل الذي يقوم بتدريب طفل دون سن 15 عامًا بمنحه بطاقة تدريب رسمية، تحمل صورته، وتعتمدها الجهة الإدارية المختصة، وتُختم بخاتمها.

ضوابط تشغيل وتدريب الأطفال وفق القانون

وافق النواب أيضًا على المادة 63، التي تحدد أن تشغيل أو تدريب الأطفال يتم وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، بحيث يتم وضع القواعد والإجراءات المناسبة لهذا الأمر.

حماية الأطفال من الأعمال الخطرة وغير المشروعة

كما تمت الموافقة على المادة 64، التي تتضمن حظر تشغيل أو تدريب الأطفال في:

- الأعمال والمهن والصناعات الخطرة التي قد تؤثر على صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم.

- أي أعمال قد تعوقهم عن مواصلة التعليم.

- أي عمل غير مشروع أو أي أعمال تُعد من أسوأ أشكال عمل الأطفال، وفق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية.

ويصدر الوزير المختص، بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، قرارًا بتحديد هذه الأعمال والمهن والصناعات، وفقًا لمراحل السن المختلفة.

يأتي هذا التشريع ضمن جهود الدولة لحماية حقوق الطفل، ومنع استغلالهم في أعمال غير مناسبة، بما يضمن لهم بيئة تعليمية سليمة وفرصًا أكبر للنمو والتطور في المستقبل.

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