إعلان

جلال القبي: مصر والسعودية ثقل عربي لا يمكن تجاوزه في القضايا العربية

09:46 م السبت 22 فبراير 2025

الخبير السياسي الليبي جلال القبي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- عمرو صالح:

أكد الخبير السياسي الليبي جلال القبي، أهمية الدور المصري والسعودي في القضايا العربية، واصفا جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية بالثقل العربي الذي لا يمكن تجاوزه.

وأوضح جلال القبي، في تصريحات على فضائية الحدث، أن الدول العربية لا تقبل التنازل والرضوخ للقوى الغربية تحت أي مسميات ومهما اختلفت الأسباب، مشيرًا إلى أن المواقف المحورية لمصر والسعودية أفشلت تمرير المخططات بالمنطقة منذ عقود طويلة.

وعن تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، عبر الخبير السياسي الليبي، عن تطلعاته إلى قيادة مصر والسعودية وتوحيدهم لموقف الدول العربية لتفويت الفرصة أمام الطامعين وحماية الأمن والسلم بالمنطقة العربية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جلال القبي مصر السعودية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
قرار جديد.. السعودية تكشف آخر موعد لدخول المعتمرين إلى المملكة

إعلان

إعلان

(مصراوي يكشف: الفخ الروسي.. تجنيد مصريين بإغراء المال والجنسية- (تحقيق
بعد قرار المركزي.. ما مصير الشهادة مرتفعة العائد الـ 27% في بنكي الأهلي ومصر؟
استمرار الموجة الباردة.. الأرصاد تكشف التفاصيل وتحذر المواطنين