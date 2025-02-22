جلال القبي: مصر والسعودية ثقل عربي لا يمكن تجاوزه في القضايا العربية

كتب- عمرو صالح:

أكد الخبير السياسي الليبي جلال القبي، أهمية الدور المصري والسعودي في القضايا العربية، واصفا جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية بالثقل العربي الذي لا يمكن تجاوزه.

وأوضح جلال القبي، في تصريحات على فضائية الحدث، أن الدول العربية لا تقبل التنازل والرضوخ للقوى الغربية تحت أي مسميات ومهما اختلفت الأسباب، مشيرًا إلى أن المواقف المحورية لمصر والسعودية أفشلت تمرير المخططات بالمنطقة منذ عقود طويلة.

وعن تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، عبر الخبير السياسي الليبي، عن تطلعاته إلى قيادة مصر والسعودية وتوحيدهم لموقف الدول العربية لتفويت الفرصة أمام الطامعين وحماية الأمن والسلم بالمنطقة العربية.