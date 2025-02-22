الأكاديمية المصرية للفنون في روما تحتفي بصلاح جاهين -صور

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كتب- محمد شاكر:

أقامت الأكاديمية المصرية للفنون في روما، برئاسة الدكتورة رانيا يحيى، فاعلية فنية ثقافية تضمنت معرضًا دوليًّا للفنان المصري الكبير صلاح جاهين؛ حيث تم عرض عدد من رباعياته الشهيرة، بالإضافة إلى بعض أعماله الكاريكاتيرية التي نشرها في الصحف والمجلات المصرية؛ بهدف تعريف الجمهور الإيطالي بجزء من الثقافة والهوية المصرية.

وجاء هذا المعرض ضمن الاحتفال بالفنان صلاح جاهين، الذي تنظمه وزارة الثقافة المصرية، وفي إطار دعم وتوطيد العلاقات المصرية- الإيطالية.

وشارك في الفاعلية فنان الكاريكاتير الإيطالي المعروف ماركو دي أنجليس، الذي تحدث عن القيمة الفكرية والفلسفية التي تحملها أعمال جاهين، مشيرًا إلى أهمية هذه الأعمال التي تم تقديمها من قِبل عدد كبير من الدول حول العالم، شرقًا وغربًا، في إطار التعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير.

وتضمنت الفاعلية ندوة خاصة عن الإيطاليين الذين عاشوا في مصر، قدمتها الدكتورة الإيطالية ستيفانيا سفرا، وهي من المهتمين بالحضارة المصرية القديمة وتوثيق العلاقات المصرية- الإيطالية الممتدة.

وأشارت "سفرا"، في حديثها، إلى تعميق هذه العلاقات عبر التاريخ، بدءًا من جوهر الصقلي الذي أسس مدينة القاهرة عام 969م، وصولًا إلى عهد محمد علي باشا (1805-1849)، عندما بدأت هجرة الإيطاليين إلى مصر. وأكدت قدرة المصريين على احتضان الشعوب الأجنبية، مما أدى إلى خلق علاقات قوية بين البلدَين ومد جسور صداقة ذات جذور تاريخية عميقة.

واختتمت الفاعلية بمشاركة الفنان الإيطالي الشهير ألبرتو بيرتولي، الذي قدم فقرة فنية متميزة بالغناء والعزف على آلة الجيتار، لاقت استحسان الجمهور الذي تفاعل مع أغنياته الشهيرة بالتصفيق الحاد.

وقامت مديرة الأكاديمية الدكتورة رانيا يحيى، بتكريم الفنانين والمثقفين المشاركين، حيث قدمت درع الأكاديمية المصرية للفنون بروما تقديرًا لجهودهم ومشاركتهم الفاعلة، وتوجهت بخالص الشكر والتقدير للمشاركات الفنية والثقافية التي تسهم في تعزيز العلاقات المصرية- الإيطالية.

وحضر الحفل فنان الكاريكاتير الإيطالي الشهير أندريا بيكيا، والدكتورة مروة فوزي، الملحق الثقافي بالسفارة المصرية، بالإضافة إلى عدد من المصريين المقيمين في إيطاليا، ونخبة كبيرة من الجمهور الإيطالي الذي أشاد بتنوع الفاعلية وأهميتها الثقافية.

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