للحفاظ على الأجهزة.. "مرفق الكهرباء" يوضح كيفية تلاشي "رعشة التيار"

كتب- محمد صلاح:

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن نصائح مهمة للمواطنين لتلاشي أسباب رعشة الكهرباء في المنازل التي تمثل خطورة داهمة علي الأجهزة الكهربائية وتتسبب في تقليل العمر الافتراضي لها.

وتضمنت نصائح الجهاز للمواطنين كالتالي:-

- وجود أحمال كهربائية زائدة بسبب استخدام أجهزة الأكثر سحبًا للتيار الكهربائي والتي تشمل أجهزة التكييف والميكروويف والمكواة والمدفأة الكهرباء.

- وجود توصيلات كهربائية غير سليمة والتي قد تنتج بسبب تهالك اسلاك الكهرباء أو ضعف الأسلاك لتحمل الاحمال الكهربائية الكافية للمنازل.

- وجود مشكلات من شركة الكهرباء المزودة للخدمة وهو ما قد يحدث بسبب تعرض بعض المناطق لظروف جوية صعبة، أو حدوث مشكلة في المحول الكهربائية الرئيسي للمنطقة، أو ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية.

وطالب الجهاز المواطنين، في حال تعرضهم لتلك الحالات بالاتصال على رقم الطوارئ ١٢١ بشركة الكهرباء والاستفسار عن تلك المشاكل لحلها والحفاظ على العمر الافتراضي للأجهزة الكهربائية. وفيما يتعلق بخطوات حل أزمة رعشة التيار الكهربائي بالمنازل طالب الـ جهاز المواطنين في حال تعرضهم لتلك الحالات بالاتصال على رقم الطوارئ ١٢١ بشركة الكهرباء والاستفسار عن تلك المشكلات لحلها والحفاظ على العمر الافتراضي للأجهزة الكهربائية.