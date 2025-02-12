بدء التسجيل بقاعدة بيانات الراغبين في العمل بالأردن

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، فتح باب التسجيل في قاعدة بيانات راغبي العمل في المملكة الأردنية، وذلك للعمل في مهنة عامل تحميل وتنزيل بقطاع المحروقات، الغاز المنزلي، ومستودعات الغاز، كمرحلة أولى تجريبية.

وأكد "جبران"، بحسب بيان وزارة العمل، الأربعاء، أن التسجيل متاح بشرط ألا يكون المتقدم قد صدر بحقه قرار تسفير سابق من الأردن، إلا إذا مر عليه خمس سنوات، وألا يكون قد غادر المملكة خلال فترات توفيق الأوضاع.

وأوضح وزير العمل، أن هذا الإعلان يأتي في إطار الاتفاق المبرم مع نظيره الأردني الدكتور خالد البكار، بشأن فتح باب استقدام العمالة المصرية إلى المملكة الأردنية واستكمال الربط الإلكتروني، وذلك للقضاء على ظاهرة السمسرة في عقود العمل.

وأشار الوزير إلى أن التسجيل متاح بدءًا من اليوم عبر منظومة التشغيل الخارجي بموقع الوزارة من خلال الرابط التالي، من هنا.

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