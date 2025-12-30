كشف المهندس أحمد عبد المجيد، مهندس سابق بهيئة الأنفاق، عن تفاصيل اختبارات الأمان والسلامة والتحمّل التي خضع لها مشروع المونوريل.

وقال عبد المجيد، في تصريحات لـ"مصراوي"، إنه من الوارد حدوث مثل هذه الحوادث في مشروعات هيئة الأنفاق بسبب تواجدها في الشوارع، إلا أنه رغم ذلك لم يحدث أي تأثير في أعمدة المونوريل المجاورة لماسورة المياه التي انفجرت اليوم في شارع التسعين بالتجمع.

وأضاف أحد مهندسي المشروع السابقين: "كنا بناخد هذا الأمر في الاعتبار في تصميم الخازوق وتصميم العمود الذي يعلوه، وبنعمل اختبارات تحميل واختبارات تعريض للمياه لدراسة التأثير على الخازوق، وبيتم الاستجابة الفورية لأي ملاحظات لتحقيق كل اشتراطات الأمان المطلوبة للمشروع".

وتابع: "هيئة الأنفاق ليها اختبارات محددة من أجل أعمال السلامة وتجنب المخاطر، وبندرس كل الحالات الوارد حدوثها مثل كسر المواسير والرياح وغيرها، وكذلك حالات الحفر واصطدام السيارات بأعمدة المونوريل، وكنا عاملين كل اختبارات الأمان".

وواصل المهندس أحمد عبد المجيد: "بنحقق اشتراطات أمان وسلامة في الهيئة مرتفعة جدًا جدًا، وبنتبع سيناريوهات معينة تحت كل الظروف، بدليل حينما انفجرت الماسورة اليوم لم يحدث أي تأثير أو هبوط في أعمدة المونوريل، أول تأثير على أعمال التشغيل التجريبي".