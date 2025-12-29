مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تقدم الدكتور نظير محمد عياد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفظه الله ورعاه، بمناسبة العام الميلادي الجديد، داعيًا الله تعالى أن يجعله عام خيرٍ وبركة على مصر وأهلها، وأن يوفِّقه لما فيه مصلحة الوطن وصون أمنه واستقراره، وأن يكلل جهوده المخلصة بمزيد من النجاح والتوفيق في قيادة مسيرة الدولة المصرية.

وبحسب بيان، اليوم، دعا مفتي الجمهورية أبناء المجتمع المصري، في مستهل العام الجديد، إلى ترسيخ قيم التماسك الوطني، وتغليب المصلحة العامة، وتعزيز ثقافة العمل الجاد والبناء المشترك، واستحضار روح المسؤولية في مواجهة التحديات الراهنة، مؤكدًا أهمية نشر الأمل والإيجابية، والالتزام بالقيم الأخلاقية والإنسانية التي تُعلي من شأن العمل والإنتاج، وتدفع بعجلة التنمية قدمًا، بما يسهم في بناء مستقبل يليق بتاريخ مصر ومكانتها، ويحقق تطلعات أبنائها في الأمن والرخاء والاستقرار.

ودعا مفتي الجمهورية، الله تعالى أن يحفظ الله مصر وشعبها وأمنها من كل مكروه وسوء.