بأسماء زهور ونباتات.. تغيير مسميات أحياء ومناطق مدينة حدائق أكتوبر

اعتمدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الأسماء الجديدة لمناطق مدينة حدائق أكتوبر، بعد طلب الجهاز استبدال الأرقام بأسماء مستوحاة من الزهور والنباتات، استجابة لمناشدات سكان المدينة.

القرار يأتي في إطار سعي الجهاز إلى تحسين الصورة البصرية وإضفاء طابع إنساني وجمالي على أحياء المدينة بدلًا من النظام الرقمي الجامد، بما يسهم في سهولة التعرف على المناطق وتعزيز هوية المدينة كإحدى مدن الجيل الرابع الخضراء.

جاءت الأسماء الجديدة تم اختيارها بعناية لتعكس روح الطبيعة، وجاءت على النحو التالي:

منطقة 88 قطعة المستثمر الصغير أصبحت حي رويال فالي

منطقة أراضي مميزة 32 فدان أصبحت ميراج

منطقة 97.5 فدان أصبحت سيتي فيو

منطقة 168 فدان أصبحت جاردن هيلز

مناطق أراضي الجمعيات (3، 4، 5، 6 – 2017) أصبحت لاروز 3، 4، 5، 6

منطقة القرعة السادسة ـ المنطقة السابعة أصبحت زويل جاردنز

منطقة 390 فدان إسكان اجتماعي أصبحت حدائق الأوركيد

منطقة 130 فدان أراضي اجتماعي أصبحت الكاميليا

منطقة 41 عمارة إسكان اجتماعي أصبحت حدائق الزيتون

منطقة 645 عمارة إسكان اجتماعي أصبحت النرجس 1

منطقة الأولى بالرعاية مساكن عثمان أصبحت الريحان

منطقة 309 عمارة إسكان اجتماعي أصبحت النرجس 2

منطقة 262 عمارة إسكان اجتماعي أصبحت القرنفل

منطقة 263 فدان أراضي مميزة أصبحت الكارما

منطقة 607 إسكان اجتماعي أصبحت الكوثر

منطقة 266 عمارة إسكان اجتماعي أصبحت اللوتس 1

منطقة 247 عمارة إسكان اجتماعي أصبحت الأندلس

منطقة 116 قطعة إسكان اجتماعي أصبحت البنفسج

منطقة القرعة ب أصبحت جاردينيا ب

منطقة 47 عمارة إسكان اجتماعي أصبحت التوليب

منطقة 14 قطعة المستثمر الصغير أصبحت أركيديا

منطقة 24 عمارة إسكان اجتماعي أصبحت اللوتس 2

منطقة مساكن دهشور 13008 وحدة أصبحت النخيل 1

منطقة القرعة أ أصبحت جاردينيا أ

منطقة 1185 عمارة إسكان اجتماعي أصبحت النخيل 2