شبورة ورياح.. الأرصاد تُصدر بيانًا بشأن طقس الـ6 أيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام المقبلة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وذكرت "الأرصاد"، بحسب بيانها، أن حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة تشهد عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها نشاطًا للرياح وشبورة مائية.

وقالت "الهيئة"، إنه يسود الـ 6 أيام المقبلة، طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء معتدل الحرارة على السواحل الشمالية معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وأضافت أن طقس الأيام المقبلة يشهد شبورة مائية من (3:9 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

وبينت أن حالة طقس الأيام المقبلة تشهد ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

وأكدت أن حالة الطقس ستشهد نشاط رياح أحيانًا من الجمعة 28 نوفمبر إلى الثلاثاء 02 ديسمبر على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة

القاهرة الكبرى والوجه البحري

الجمعة 28 نوفمبر: العظمى 26 / الصغرى 16

السبت 29 نوفمبر: العظمى 27 / الصغرى 15

الأحد 30 نوفمبر: العظمى 25 / الصغرى 15

الإثنين 01 ديسمبر: العظمى 25 / الصغرى 15

الثلاثاء 02 ديسمبر: العظمى 24 / الصغرى 15

السواحل الشمالية

الجمعة 28 نوفمبر: العظمى 25 / الصغرى 15

السبت 29 نوفمبر: العظمى 23 / الصغرى 13

الأحد 30 نوفمبر: العظمى 24 / الصغرى 14

الإثنين 01 ديسمبر: العظمى 22 / الصغرى 14

الثلاثاء 02 ديسمبر: العظمى 23 / الصغرى 14

شمال الصعيد

الجمعة 28 نوفمبر: العظمى 26 / الصغرى 12

السبت 29 نوفمبر: العظمى 27 / الصغرى 11

الأحد 30 نوفمبر: العظمى 25 / الصغرى 11

الإثنين 01 ديسمبر: العظمى 25 / الصغرى 12

الثلاثاء 02 ديسمبر: العظمى 24 / الصغرى 12

جنوب الصعيد

الجمعة 28 نوفمبر: العظمى 30 / الصغرى 17

السبت 29 نوفمبر: العظمى 29 / الصغرى 16

الأحد 30 نوفمبر: العظمى 29 / الصغرى 16

الإثنين 01 ديسمبر: العظمى 28 / الصغرى 16

الثلاثاء 02 ديسمبر: العظمى 29 / الصغرى

