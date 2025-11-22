وقعت أكاديمية مصر للطيران للتدريب، في إطار فاعليات معرض دبي للطيران 2025، اتفاقية تعاون مع شركة "إير كايرو"، التي تنص على تدريب أكثر من 50 مهندس صيانة من إير كايرو على طراز A320، والذي يمثل العمود الفقري لأسطول الشركة.

وتعكس هذه الاتفاقية مستوى الثقة الذي توليه إير كايرو في إمكانات وقدرات أكاديمية مصر للطيران للتدريب، والمعتمدة من وكالة سلامة الطيران الأوروبية EASA.

وقال الطيار أحمد شنن، رئيس مجلس إدارة إير كايرو: "يسعدنا تعزيز تعاوننا مع أكاديمية مصر للطيران للتدريب؛ لما تتمتع به من خبرات متقدمة واعتمادات دولية تضمن أعلى مستويات التأهيل، حيث يأتي هذا الاتفاق ضمن خطط إير كايرو لرفع كفاءة مهندسي الصيانة ودعم جاهزية أسطولنا بما يواكب توسعات الشركة خلال السنوات المقبلة."

وصرح الطيار وليد سليمان، رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب، قائلًا "نحن فخورون بثقة إير كايرو في الأكاديمية كوجهة تدريبية معتمدة وقادرة على دعم الشركات الوطنية بأحدث البرامج التدريبية المتطابقة مع المعايير العالمية. وسنعمل على توفير برامج تدريبية متخصصة تضمن تأهيل مهندسي إير كايرو بأعلى مستويات الاحترافية."

اقرأ أيضًا:

الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة.. وموعد انخفاض الحرارة

حبس وغرامة.. تعرف على عقوبة سرقة التيار الكهربي وفقًا للقانون الجديد

اليوم.. وزارة التضامن تعلن أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية