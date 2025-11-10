إعلان

يؤثر على التنافسية.. لميس الحديدي عن انتخابات النواب: تراجع أعداد المرشحين على المقاعد الفردية

كتب- داليا الظنيني:

11:14 م 10/11/2025

لميس الحديدي

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن قاعدة الناخبين في الانتخابات البرلمانية لعام 2025 تبلغ حاليًا 69.3 مليون ناخب، مقارنة بنحو 62.9 مليون ناخب في انتخابات 2020، بزيادة قدرها 10%.

وكشفت "الحديدي"، عبر برنامجها "الصورة"، الذي تقدمه على شاشة "النهار"، أن الملاحظة اللافتة في هذه الانتخابات هي تراجع أعداد المرشحين على المقاعد الفردية، إذ بلغت في عام 2020 نحو 4532 مرشحًا، بينما وصلت في الانتخابات الحالية إلى 2904 فقط، مشيرة إلى أن هذا التراجع بنسبة 34% يؤثر على مستوى التنافسية في المقاعد الفردية.

وأوضحت أن النظام الانتخابي في مصر مقسم بين القائمة المغلقة والنظام الفردي قائلة: "مش كل الناس شايفاه أعظم نظام حتى في الحوار الوطني يرون أنه لايفضي لممارسة ديموقراطية والمعارضة كانت تفضل أن تكون القائمة نسبية بينا رأت الموالاة أنه في حال تطبيق القوائم النسبية لن تستطيع المعارضة خوض الانتخابات لأنها لازالت غير مؤهلة ولازالت ضعيفة".

لميس الحديدي انتخابات النواب انتخابات مجلس النواب 2025

