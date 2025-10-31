في أجواء احتفالية مبهجة، شهدت ساحة المتحف المصري الكبير تجمعًا كبيرًا لمصريين وسياح أجانب على حد سواء، استعدادًا للافتتاح الرسمي المقرر غدًا.

وتميزت الاحتفالات بالموسيقى والبهجة، وتحولت ساحة المتحف إلى لوحة مبهجة تعكس مكانة المتحف عالميًا وأهمية الحدث في تاريخ مصر الثقافي.

وتستعد مصر خلال الساعات القليلة المقبلة، لافتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يحضره ملوك ورؤساء العالم، ويحظى بتغطية إعلامية كبيرة من مختلف القنوات المحلية والدولية.

يذكر أن المتحف المصري الكبير أغلق أبوابه أمام الزوار ابتداءً من 15 أكتوبر، لتنفيذ عدد من الأعمال التنظيمية واللوجستية استعدادًا لحفل الافتتاح الرسمي.

ويُعقد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير يوم 1 نوفمبر المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً، على أن يستمر لمدة ساعة ونصف، يتبعها جولة للرؤساء والملوك داخل قاعات المتحف.

وتتضمن الاحتفالية عرضًا يبرز قوة وعراقة الحضارة المصرية، حيث سيكون المتحف والمنطقة المحيطة به هما البطل الأساسي، بينما سيكون الملك توت عنخ آمون أبرز الشخصيات داخل القاعات، بعد نقله من متحف التحرير إلى المتحف الكبير.