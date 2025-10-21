حسم انتخابات غرفة التطوير العقاري بفوز 12 عضواً بالتزكية

كتب – محمد عبدالناصر:

انتهت انتخابات غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية يوم الثلاثاء بفوز 12 عضواً من المرشحين لمقاعد مجلس إدارة الغرفة بالتزكية، للدورة الجديدة للغرفة 2025 – 2029.

ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية لغرفة التطوير العقاري 240 عضواً، واكتمل النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية خلال الساعة الأولى من بدء التوقيع في الكشوف.

وينص قانون اتحاد الصناعات ولائحته التنفيذية على تقسيم شركات التطوير العقاري إلى ثلاث فئات: كبيرة، ومتوسطة، وصغيرة، كما ينص القانون على انتخاب أربعة ممثلين عن كل فئة، على أن تقوم وزارة التجارة والصناعة بتعيين ثلاثة أعضاء ليكتمل العدد القانوني لمجلس إدارة الغرفة، حيث تُجرى انتخابات داخلية لاختيار رئيس الغرفة والوكلاء وهيئة المكتب التنفيذي وممثل الغرفة لدى الاتحاد.

وتقدَّم نهائياً 12 عضواً للترشح، بموجب أربعة أعضاء مرشحين لكل فئة من الفئات الثلاث، وهي فئة المنشآت الكبيرة، وفئة المنشآت المتوسطة، وفئة المنشآت الصغيرة.

وفاز أربعة مرشحين عن فئة المنشآت الكبيرة، وهم: المهندس طارق شكري ممثلاً عن شركة عربية للتنمية، والمهندس عمرو سليمان ممثلاً عن شركة ماونتن فيو، والمهندس أمجد حسنين ممثلاً عن شركة التعمير والإسكان العقارية، والمهندس أشرف الحفناوي ممثلاً عن شركة الحفناوي للمقاولات.

وعن فئة المنشآت المتوسطة فاز أربعة مرشحين، وهم: أمل عبدالواحد عن شركة القاهرة الجديدة للمباني، والمهندس محمد البستاني عن شركة البستاني، وعمر الطيبي عن شركة الطيبي، والمهندس أحمد أمين مسعود عن شركة معمار الإشراف.

وبالنسبة لفئة المنشآت الصغيرة فاز أيضاً أربعة مرشحين، وهم: هاني العسال عن شركة بيزنس إنتيجريتد سولوشنز، ووائل رمضان عن شركة سنترو، والمهندس عمرو دياب عن شركة عربية أوفيس، والمهندس محمد طاهر عن شركة إن بي سي.

من جانبه، قال المهندس طارق شكري إن غرفة التطوير العقاري أصبحت في السنوات الماضية الكيان القانوني والممثل الوحيد للعاملين في القطاع العقاري، والكيان القادر على وضع حلول تسهم في الحفاظ على حقوق كلٍّ من الدولة والمطورين، والعمل على تحقيق الاستراتيجية التنموية ودفع الاستثمار في القطاع العقاري.

وأكد أن الغرفة ستركز خلال الفترة المقبلة على وضع آليات لتنظيم القطاع العقاري بصورة أكبر، وسيكون الهدف الرئيسي هو إنشاء اتحاد المطورين العقاريين.