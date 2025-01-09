نشرة التوك شو| آخر تطورات مشروعات الإسكان بأكتوبر.. وتفاصيل نظام البكالوريا الجديد

كتبت - داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها

قال الدكتور خالد عبد الغفار ، وزير الصحة والسكان، نائب رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة حريصة على إعطاء فرصة للنظام الخاص نظرا لما يمتلكه من كفاءة وأنظمة حوكمة، لافتا إلى أن القيادة السياسية أصدرت تعليمات مباشرة لدعم وتشجيع القطاع الخاص فى الصحة ومختلف القطاعات

أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، أن دور الفنانين الكبار كـمحمد منير يعزز مكانة مصر الثقافية على المستويين المحلي والعالمي، مشيرًا إلى أهمية تكريم الرموز الفنية التي أثرت في وجدان المجتمع ونقلت الهوية المصرية إلى العالمية

قال الدكتور خالد عبد الغفار ،وزير الصحةً، إنه تم إنشاء ٢٤مدينة طبية جديدة فى مصر موضحا أن تكليفى بملف التنمية البشرية فى الحكومة كان مفاجأة

كشف المهندس محمود مراد، نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، تفاصيل جديدة بشأن الانتهاء من بناء أحد مشاريع الإسكان الاجتماعي بمنطقة غرب المطار من أجل تسليمها للمستفيدين.

كشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل نظام البكالوريا المصرية الجديد، والذي يحل بديلا عن الثانوية العامة