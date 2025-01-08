عبدالغفار: توجيهات من القيادة السياسية لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في الصحة

كتبت -داليا الظنيني:

قال الدكتور خالد عبد الغفار ، وزير الصحة والسكان، نائب رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة حريصة على إعطاء فرصة للنظام الخاص نظرا لما يمتلكه من كفاءة وأنظمة حوكمة، لافتا إلى أن القيادة السياسية أصدرت تعليمات مباشرة لدعم وتشجيع القطاع الخاص فى الصحة ومختلف القطاعات.

وأضاف خلال حواره لبرنامج مساءdmc، الذى يقدمة الإعلامى أسامة كمال، أن الوزير مسئول عن كل الموظفين مطالبا جميع الوزراء بتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.

وأوضح أن استخدام النمو الاقتصادي يتطلب التعاون مع القطاع الخاص والمحلي والدولي، مبينا أن هناك جهودا ملحوظة من الحكومة والقيادة السياسية لعلاج التشوهات فى مناخ الاستثمار .

وأكد أن حجم الاستثمارات فى القطاع الصحى خلال العشر سنوات الماضية غير مسبوق، موضحا أن الدولة على قناعة تامة بأهمية الاستثمار فى القطاعات كافة وحريصون على تقديم حوافز استثمارية.

وأشار إلى أنه مع اكتمال منظومة التأمين الصحى الشامل نستهدف ضبط الأسعار بسبب انضمام شتى المؤسسات الصحية لمظلة واحدة .

وأكد أن الدولة حريصة على تقديم العلاج الاقتصادي بنفس كفاءات الخدمة فى المستشفيات الخاصة.

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