وزير الصحة: معدل الولادة القيصرية في مصر مرتفع عن باقي دول العالم

كتبت -داليا الظنيني:

قال الدكتور خالد عبد الغفار ،وزير الصحةً، إنه تم إنشاء ٢٤مدينة طبية جديدة فى مصر موضحا أن تكليفى بملف التنمية البشرية فى الحكومة كان مفاجأة.

وأضاف، خلال حواره لبرنامج مساء dmc، الذى يقدمة الإعلامى أسامة كمال:"فى كل مرحلة من حياتى أذاكر واقرأ لأحقق المستهدف ويكون لدى مقومات للنجاح، موضحا أن المسؤلية الكبيرة والثقة تضع على المسئول عبء، وأتمنى من الله أن أكون على قدر المسئولية أمام الشعب والقيادة السياسية.

وأكد أن مؤشرات التنمية البشرية بالبنك الدولي تشير إلى أن معدلات التقزم فى مصر تتراوح ما بين ١٨٪؜و٢٢٪؜وهذا يعتبر مؤشر خطير جدا.

وأوضح أننا نحاسب عالميا على معدلات التقزم طبقا للمؤشرات العالمية وهى غالبا تكون بسبب سوء التغذية، مؤكدا أن حققنا نتائج في كثير من الملفات الخاصة بالتنمية البشرية.

واستطرد أن أكبر نسبة وفيات الأطفال فى مصر تبدأ من عمر يوم حتى ٢٨يوما، منوها أن نسبة الولادة القيصرية مرتفعة فى مصر عن باقي دول العالم.

وأكد أن متوسط العمر في مصر ارتفع إلى ٧٢سنة للرجال والنساء، مشيرا إلى أن تم إطلاق مبادرة بداية ولاقت قبولا مجتمعيا وإشادة من مؤسسات الدولة.

وتابع: تم تقديم أكثر من ٢٨٠مليون خدمه خلال ١٠٠يوم من مبادرة بداية،موضحا أننا نسعى لمد مبادرة بداية لمدة ١٠٠يوم آخر بعدما لاقت استحسان المواطنين.

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