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آخر تطورات مشروعات الإسكان بأكتوبر الجديدة

10:30 م الأربعاء 08 يناير 2025

مشروعات الإسكان بأكتوبر الجديدة

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كتبت - داليا الظنيني:

كشف المهندس محمود مراد، نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، تفاصيل جديدة بشأن الانتهاء من بناء أحد مشاريع الإسكان الاجتماعي بمنطقة غرب المطار من أجل تسليمها للمستفيدين.

وقال مراد خلال حواره ببرنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأربعاء، إنه تم الانتهاء من بناء 60 ألف وحدة من أصل 90 ألف وحدة، وجار استكمال باقي الأعمال الإنشائية المتبقية.

وأضاف أنه بالتعاون مع شركات المقاولات سيتم رصف الطرق المحيطة بالمشروعات ضمن مرحلة مبادرة سكن لكل المصريين 5، مشيراً إلى أن المرحلة الخامسة تضم 10.608 وحدة سكنية، تم الانتهاء من بناء 6600 وحدة منها، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ 4008 وحدة سكنية أخرى الفترة المقبلة.

وأكد أن هناك تقدما كبيرا في تنفيذ المرحلة السادسة من المشروع بإجمالي 55 ألف وحدة سكنية بمنطقة غرب المطار.

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المهندس محمود مراد جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة الإسكان الاجتماعي شركات المقاولات
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