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وزير الثقافة: محمد منير يعزز مكانة مصر الثقافية محليا وعالميا

11:18 م الأربعاء 08 يناير 2025

الدكتور أحمد فؤاد هَنو وزير الثقافة

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كتبت -داليا الظنيني:

أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، أن دور الفنانين الكبار كـمحمد منير يعزز مكانة مصر الثقافية على المستويين المحلي والعالمي، مشيرًا إلى أهمية تكريم الرموز الفنية التي أثرت في وجدان المجتمع ونقلت الهوية المصرية إلى العالمية.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" عبر قناة صدى البلد،أن هناك تواصل مستمر مع الفنان الكبير محمد منير، مشيرًا إلى أنه كان حريصًا على حضوره خلال يوم الثقافة لتكريمه، لكن الظروف حالت دون ذلك.

وأوضح أن الفنان محمد منير يُعد محركًا ثقافيًا كبيرًا وله تأثير واسع على قطاعات عديدة، فقد نقل الأغنية المصرية إلى آفاق جديدة وأصبح رمزًا وقيمة ثقافية وفنية ليس فقط في مصر، بل على مستوى العالم."

وأشار إلى أن مصر تُعد موطنًا للفنون والثقافات المتنوعة، حيث تتذوق الفنون الغربية والشرقية والمغاربية والخليجية، مما يجعلها بوتقة تنصهر فيها كل الألوان الفنية.

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الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة محمد منير أحمد موسى
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