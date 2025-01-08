نشرة التوك شو| سر تأجيل تعديلات قانون الإيجار القديم.. والصحة تكشف الفيروسات الأكثر انتشارًا في مصر

كتبت- داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها..

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن أحدث الإحصائيات المتعلقة بالفيروسات الأكثر انتشارًا في مصر خلال الفترة الأخيرة

كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أسباب تأجيل مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم عدة مرات في جلسات البرلمان

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن متلازمة فاكسيس ليست وباءً أو مرضًا جديدًا، بل تم توصيفها منذ عام 2020، ولا يوجد لها علاج محدد، وإنما يتم التعامل مع الأعراض المصاحبة لها

قال كريستيان ليندماير، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، إن فيروس HMPV والتحذيرات المنتشرة حوله تأتي مع مبالغات كبيرة، مبينًا أنه لا يشكل خطرًا عالميًا كما يُروج له.