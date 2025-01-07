بالأرقام.. الصحة تكشف الفيروسات الأكثر انتشارًا في مصر

كتبت- داليا الظنيني:

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن أحدث الإحصائيات المتعلقة بالفيروسات الأكثر انتشارًا في مصر خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح عبد الغفار، خلال حواره في برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة MBC مصر، أن نسب انتشار الفيروسات التنفسية في مصر مؤخرا، جاءت كالتالي:

* الأنفلونزا بنسبة 18%.

* فيروس كورونا بنسبة 2%.

* الفيروس المخلوي بنسبة 3%.

* فيروس الأنف (الراينو فيروس) بنسبة 44%.

* الإنتيريو فيروس (فيروس معوي) بنسبة 31%

* الباكو فيروس البارا إنفلونزا (فيروس نظير الانفلونزا) بنسبة 6%

وأكد عبد الغفار أنه لا يوجد ما يدعو للقلق، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك نظام ترصد قويًا للغاية، يضم 540 مستشفى و28 موقعًا في 14 محافظة، مما يتيح متابعة دقيقة للحالات.

وفيما يتعلق بمدة الإصابة بأدوار البرد، أشار إلى أن فترة المعاناة تختلف من شخص لآخر بناءً على قوة الجهاز المناعي وتكرار الإصابة، موضحا أن الأعراض قد تستمر من أسبوع إلى ثلاثة أسابيع، وهذا طبيعي طبيًا.

وأكد عبد الغفار أن الأغلبية العامة تستغرق أسبوعًا للتعافي، وأحيانًا دون ظهور أعراض، وطول مدة الإصابة يعتمد على قوة الجهاز المناعي وكمية الفيروسات التي تعرض لها الشخص.

واختتم تصريحه بالإشارة إلى أن بعض الفيروسات التنفسية قد تستمر لأسابيع، وهذا يعد جزءًا من الوضع الطبي المعتاد.