الصحة العالمية: فيروس HMPV أقل حدة من كورونا.. ولا يشكل خطرًا عالميًا

كتبت -داليا الظنيني:

قال كريستيان ليندماير، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، إن فيروس HMPV والتحذيرات المنتشرة حوله تأتي مع مبالغات كبيرة، مبينًا أنه لا يشكل خطرًا عالميًا كما يُروج له.

وأضاف خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الفيروس يشبه إلى حد بعيد فيروسات أخرى مثل الإنفلونزا، حيث يهاجم الرئتين ولكن تأثيره لا يتجاوز ذلك.

وأوضح أن الوضع الحالي مشابه للإنفلونزا الموسمية التي تنتشر في فصل الشتاء، مؤكدًا على ضرورة توخي الحذر واتباع الإجراءات الوقائية العادية.

وأكد أن الفيروس أقل حدة مقارنة بفيروسات أخرى، مثل فيروس كورونا، الذي ينتمي إلى عائلة فيروسات SARS، ولكن لا يمكن مقارنته بالفيروس الجديد بشكل مباشر.

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