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متلازمة فاكسيس.. "تاج الدين" يكشف السبب والفئة الأكثر إصابة

09:45 م الثلاثاء 07 يناير 2025

الدكتور محمد عوض تاج الدين

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كتبت - داليا الظنيني:

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن متلازمة فاكسيس ليست وباءً أو مرضًا جديدًا، بل تم توصيفها منذ عام 2020، ولا يوجد لها علاج محدد، وإنما يتم التعامل مع الأعراض المصاحبة لها.

وأوضح تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" عبر قناة "الحدث اليوم"، أن متلازمة فاكسيس هي اضطراب مناعي ناتج عن خلل جيني في أحد إنزيمات النخاع الشوكي، ويحمل على الكروموسوم X، مما يجعلها أكثر شيوعًا بين الرجال الذين تجاوزوا الخمسين عامًا.

وشدد تاج الدين على أهمية زيادة سعة غرف الرعاية المركزة في جميع المستشفيات، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ضرورية للتعامل بفعالية مع الحالات الحرجة، بما في ذلك حالات متلازمة فاكسيس.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة توفر غرف العناية المركزة في كافة أنواع المستشفيات، سواء كانت أهلية أو جامعية أو خاصة أو حكومية، لضمان تقديم الرعاية الصحية اللازمة لجميع المرضى.

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الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية متلازمة فاكسيس متلازمة فاكسيس ليست وباء
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