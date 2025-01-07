"إسكان النواب" تكشف سر تأجيل تعديلات قانون الإيجار القديم

كتب - داليا الظنيني:

كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أسباب تأجيل مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم عدة مرات في جلسات البرلمان.

وأوضح الفيومي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي على قناة "الحدث اليوم"، أن التأجيل جاء بناءً على طلب من الحكومة، التي رغبت في إعطاء رأيها أولاً بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في 2024.

وأشار إلى أن لجنة الإسكان لم تناقش التعديلات بعد حكم المحكمة الدستورية، لأن الحكومة طلبت مزيدًا من الوقت لدراسة الموضوع وإبداء رأيها، لا سيما فيما يخص تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في الإيجار القديم.

وعن قضية بناء الأسقف، أوضح الفيومي أن القانون الحالي يعتمد على نماذج "8" و"10"، حيث يُسمح لمن يحصل على هذه النماذج بإتمام عملية الصب واستكمال بناء السقف، مؤكدا أن نموذج "10" يُمنح بشكل نهائي، وليس مؤقتًا.

اقرأ أيضًا:

طقس الأربعاء.. شبورة وبرودة ليلًا تصل حد الصقيع (بيان رسمي بالدرجات)

جمال شعبان يكشف أسباب تزايد الجلطات والسكتة القلبية بين الشباب



