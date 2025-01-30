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التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي

10:06 م الخميس 30 يناير 2025

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

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كتب- عمرو صالح:

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في بيان له عن حاجة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتعيين عدد (36) موظفاً في عدد من التخصصات.

وأوضح البيان أن الاطلاع على الإعلان وشروط التقديم من خلال موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز عبر الرابط التالي: اضغط هنا

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