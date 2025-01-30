التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي

كتب- عمرو صالح:

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في بيان له عن حاجة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتعيين عدد (36) موظفاً في عدد من التخصصات.

وأوضح البيان أن الاطلاع على الإعلان وشروط التقديم من خلال موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز عبر الرابط التالي: اضغط هنا

اقرأ أيضا..

رياح وأمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا

تظهر بعد قليل.. رابط الاستعلام عن نتيجة سنوات النقل بالقاهرة

رئيس الوزراء: نرفض إجراءات تهجير الفلسطينيين قسريًا لأي دولة جوار

الصحة تغلق فروع عيادة شهيرة متخصصة في الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر