نشرة التوك شو| الحكومة تدرس إقرار حزمة الحماية الاجتماعية.. وإحصائية صادمة بشأن تهريب المحمول

كتبت - داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها

أشاد الدكتور أحمد جلال، وزير المالية الأسبق، بفكرة التشاور والمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص، قائلاً إنها "فكرة جيدة تعود بالنفع على المجتمع

كشف الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أبرز نقاط تقرير مصر الوطني خلال آلية المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان الدولي اليوم

رد السفير دكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، على سؤال بشأن ذهابه إلى دمشق؛ للقاء الإدارة السورية الجديدة

قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن الدولة نجحت في السيطرة على تهريب الهواتف المحمولة من الخارج بعد فرض ضريبة المحمول.

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل جديدة بشأن الحزمة الاجتماعية لدعم العاملين بالدولة، والتي أشار إليها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات سابقة.