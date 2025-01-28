وزير المالية الأسبق: استثمار الحكومة في العقارات "رأس مال ميت"

كتبت - داليا الظنيني:

أشاد الدكتور أحمد جلال، وزير المالية الأسبق، بفكرة التشاور والمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص، قائلاً إنها "فكرة جيدة تعود بالنفع على المجتمع".

وأضاف جلال خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن المسئولية الأساسية ومهمة صياغة السياسات جميعها تقع على عاتق الحكومة وليس على القطاع الخاص.

وتابع: "مصلحة القطاع الخاص ليست بالضرورة أن تتوافق مع مصلحة المجتمع في جميع الأحيان، فقد تتفق حينًا وتختلف حينًا آخر".

وطالب وزير المالية الأسبق بضرورة الاهتمام بفكرة الاستثمار في قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة والقطاعات الأخرى المختلفة، مشيرًا إلى أن استثمار الحكومة في قطاع العقارات يعد بمثابة "رأس مال ميت".

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