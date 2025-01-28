وزير الخارجية: مصر تحملت أعباء استضافة 10.7 مليون ضيف أجنبي

كتبت - داليا الظنيني:

كشف الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أبرز نقاط تقرير مصر الوطني خلال آلية المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان الدولي اليوم.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن توصيات المراجعة اليوم ساهمت في تعزيز الجهود الوطنية لتحسين المناخ العام للحقوق والحريات.

وتابع: "المراجعة كانت ناجحة بامتياز، حيث لاقت حضورًا غير مسبوق من جميع دول العالم، حيث شاركت نحو 140 دولة في جلسة اليوم".

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص على متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث وجه البرلمان بضرورة إجراء تعديلات تشريعية على بعض القوانين، أهمها قانون الإجراءات الجنائية.

وأكمل: "كان لي الشرف بتمثيل الوفد المصري المشارك في المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، حيث استقبلنا إشادة كبيرة بما تفعله مصر في هذا الملف وتمثيلها وتمكينها للمرأة في كافة المجالات في مصر."

ولفت وزير الخارجية إلى أنه تم رفض بعض التوصيات التي كانت تتناقض مع القانون والنظام الدستوري المصري وقيم المجتمع المدني، مثل التوصية بإلغاء عقوبة الإعدام، مؤكدًا أن هناك ضمانات قانونية للمحكوم عليه بالإعدام.

وأكد أن الدولة المصرية تحملت الكثير من الأعباء من خلال استضافة نحو 10.7 مليون ضيف أجنبي من 62 جنسية مختلفة حول العالم، يتمتعون بكافة الخدمات الأساسية ويتم معاملتهم بنفس معاملة المصريين في كل الخدمات.

واختتم حديثه قائلاً: "نتحدى بأن هناك دولة في العالم تعامل ضيوفها بهذا الكرم كما تقوم الدولة المصرية".

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