رئيس "اتصالات النواب" يكشف إحصائية صادمة: تهريب 18 مليون محمول خلال عام

كتبت - داليا الظنيني:

قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن الدولة نجحت في السيطرة على تهريب الهواتف المحمولة من الخارج بعد فرض ضريبة المحمول.

وأضاف بدوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن أي هاتف قادم من الخارج يخضع لفترة تجريبية تصل إلى 3 أشهر، وفي تلك الفترة يجب تسديد الضريبة المحددة.

وأشار إلى أن مصلحة الجمارك والضرائب بالتنسيق مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات رصدت في آخر عام تهريب 18 مليون هاتف محمول بطريقة غير شرعية.

وأوضح أن تهريب الهواتف المحمولة من الخارج يهدد الصناعة الوطنية، مؤكداً أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات نجح في حل عدد من المشاكل المرتبطة بهذا الموضوع.

وأشار رئيس لجنة الاتصالات إلى أنه بعد تطبيق هذه القرارات، يجب توفير حوافز إضافية للمصريين في الخارج، تأكيدًا من الدولة على تقدير دورهم الوطني.

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