هل يزور وزير الخارجية سوريا؟.. "عبدالعاطي" يشرح موقف مصر

كتبت - داليا الظنيني:

رد السفير دكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، على سؤال بشأن ذهابه إلى دمشق؛ للقاء الإدارة السورية الجديدة.

وقال عبد العاطي خلال لقاء خاص مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم الثلاثاء: "نؤكد الانحياز المصري إلى جانب الشعب السوري والدولة السورية للحفاظ على وحدتها وسلامتها والرفض لأي تدخل خارجي وندفع في اتجاه أن يكون هناك ملكية سورية للعملية الانتقالية التي يجري التأسيس لها ودون أي إملاءات أو تدخل خارجي".

وأضاف "نتفاعل لأن ما يجري يهمنا ويخصنا لاعتبارات وأهمية أبسطها أن سوريا ومصر كانت دولة واحدة ونحن نعتز بعلاقاتنا بالشعب السوري وهذه العلاقات تجددت وتطورت من خلال وجود أثر من مليون ونصف سوري على الأراضي المصرية".

وتابع "نحن نتابع ما يحدث وتواصلت مع وزير الخارجية السوري أكثر من مرة ونقلت له موقفنا بأننا ندعم تطلعات الشعب السوري الذي من حقه أن يستقر بعد معاناة شديدة على مدار العقد الماضي، كما ندين العدوان الإسرائيلي واختراق خط فض الاشتباك الذي كان قائمًا منذ عام 74".

وأردف "نقلنا شواغلنا لكيفية إدارة العملية السياسية الشاملة وألا يكون هناك تهديد والعمل على مكافحة الإرهاب دون هوادة وعدم انتقال أي عناصر إرهابية، والوزير استمع بإنصات ويتم التشاور والتفاعل مع المستجدات".

وأكمل "كل الدعوات بالتوفيق للشعب السوري الشقيق حتى يجد كل من يلبي رغباته وطموحاته في أن يعيش حياة كريمة في إطار من الكرامة وحرية المعتقد وأمان مثل الشعب المصري".

وبسؤاله عن العلاقات المصرية الإيرانية أكد وزير الخارجية، على اعتزاز بالحضارة الإيرانية الإنسانية والإسلامية، متابعًا "هناك حوار ونرفض أي تدخل في الشأن الداخلي لإيران أو مصر".

وفيما يتعلق بالسودان، شدد على دعم مصر الكامل لإنهاء الأزمة السودانية والحرب الدائرة وضرورة الاتجاه إلى الحل السياسي.

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