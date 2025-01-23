حزب الوعي يٌعلن تشكيل هيئته العليا- تفاصيل
كتب- عمرو صالح:
أصدر الدكتور باسل عادل رئيس حزب الوعي، قرارا باعتماد مقترح لجنة التنظيم الذي وافقت عليه الهيئة التأسيسية في اجتماعها.
وبحسب بيان الحزب جاء تشكيل الهيئة العليا لحزب الوعي كالآتي:
- الدكتورة شيرين الشواربي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وعميد كلية الإدارة بجامعة النيل وخبير سياسات الحماية الاجتماعية بالبنك الدولي.
- مارجريت عازر النائب السابق.
- الدكتورة غادة موسى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وخبير سياسات ونظم الحوكمة ومساعد وزير التخطيط والإصلاح الإداري.
- المهندس حسام الدين علي السياسي الليبرالي واستشاري الطاقة والطاقة المتجددة.
- علاء ثابت وكيل الهيئة الوطنية للصحافة وعضو مجلس إدارة الأهرام ورئيس تحرير جريدة الأهرام السابق.
- عادل زيدان الخبير الزراعي المصري.
- المهندس جون طلعت النائب البرلماني السابق.
- رندا حلاوة وكيل أول وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
- رامي زهدي خبير الشؤون الإفريقية.
- أمل صبحي الإعلامية الكبيرة.
-الدكتور حازم فهمي مساعد وزير التخطيط ومساعد وزير البيئة الأسبق.
- محمد عبدالمنعم الأمين العام لاتحاد الناشرين.
- إسلام ممدوح المستشار المالي والخبير الاقتصادي.
- الدكتور حسن الحيوان أستاذ الإدارة بجامعة عين شمس.
- الدكتور محمد قرماني أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية.
-الدكتور إبراهيم العزازي رجل التعليم السكندري.
- المستشار عبدالحكيم شداد المحامي بالنقض.
- الدكتور صديق عطية دكتوراه في النقد الأدبي.
- الدكتور جمال العسكري دكتوراه في النقد الأدبي.
- نادية عز الدين معلم خبير بوزارة التربية والتعليم.
- هاني لبيب الكاتب ورئيس تحرير موقع مبتدأ.
- تامر بجاتو الإعلامي الرياضي لاعب كرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر السابق.
- الدكتور ثروت إمبابي الأستاذ بكلية الزراعة جامعة بنها.
- الدكتورة عائشة حسن استشاري الصحة النفسية.
- الدكتور أحمد درويش أستاذ جراحة المخ والأعصاب.
- محمد صفا المحامي بالنقض.
- المهندس عبدالله العياشي بطل العالم الأسبق في الكاراتيه وبطل مصر في القوس والسهم.
- إيهاب راضي المحامي وخبير العمل الأهلي في مصر.
- المهندس أحمد شكري خبير الصناعة والاستثمار.
- إسلام فاضل المحامي بالنقض.
- الدكتور إبراهيم صابر الأستاذ بكلية التربية النوعية.
- محمود سويلم المحامي بالنقض.
- حازم الملاح الصحفي والخبير المجتمع المدني.
- نرمين ميشيل صحفية.
- المهندس شريف القاضي مهندس مدني.
- المهندس تامر محمود مهندس بالتلفزيون المصري.
- تامر أبو الليل عضو لجنة المتابعة وتقويم الأداء بالتربية والتعليم.
- نرمين كميل استشاري لغة الاشارة.
- جودة جلال فضلون الخبير المالي.
- نورهان خميس باحث دكتوراة بالإدارة الاستراتيجية.
- الدكتور طارق أحمد مصطفي الباحث العمالي.
- محمد فؤاد زغلول مدير مركز التعليم المدني وإعداد القادة بالفيوم.
- علي فايز الإعلامي والمحامي
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