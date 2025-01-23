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حزب الوعي يٌعلن تشكيل هيئته العليا- تفاصيل

01:24 ص الخميس 23 يناير 2025

حزب الوعي

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كتب- عمرو صالح:

أصدر الدكتور باسل عادل رئيس حزب الوعي، قرارا باعتماد مقترح لجنة التنظيم الذي وافقت عليه الهيئة التأسيسية في اجتماعها.

وبحسب بيان الحزب جاء تشكيل الهيئة العليا لحزب الوعي كالآتي:

- الدكتورة شيرين الشواربي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وعميد كلية الإدارة بجامعة النيل وخبير سياسات الحماية الاجتماعية بالبنك الدولي.

- مارجريت عازر النائب السابق.

- الدكتورة غادة موسى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وخبير سياسات ونظم الحوكمة ومساعد وزير التخطيط والإصلاح الإداري.

- المهندس حسام الدين علي السياسي الليبرالي واستشاري الطاقة والطاقة المتجددة.

- علاء ثابت وكيل الهيئة الوطنية للصحافة وعضو مجلس إدارة الأهرام ورئيس تحرير جريدة الأهرام السابق.

- عادل زيدان الخبير الزراعي المصري.

- المهندس جون طلعت النائب البرلماني السابق.

- رندا حلاوة وكيل أول وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- رامي زهدي خبير الشؤون الإفريقية.

- أمل صبحي الإعلامية الكبيرة.

-الدكتور حازم فهمي مساعد وزير التخطيط ومساعد وزير البيئة الأسبق.

- محمد عبدالمنعم الأمين العام لاتحاد الناشرين.

- إسلام ممدوح المستشار المالي والخبير الاقتصادي.

- الدكتور حسن الحيوان أستاذ الإدارة بجامعة عين شمس.

- الدكتور محمد قرماني أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية.

-الدكتور إبراهيم العزازي رجل التعليم السكندري.

- المستشار عبدالحكيم شداد المحامي بالنقض.

- الدكتور صديق عطية دكتوراه في النقد الأدبي.

- الدكتور جمال العسكري دكتوراه في النقد الأدبي.

- نادية عز الدين معلم خبير بوزارة التربية والتعليم.

- هاني لبيب الكاتب ورئيس تحرير موقع مبتدأ.

- تامر بجاتو الإعلامي الرياضي لاعب كرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر السابق.

- الدكتور ثروت إمبابي الأستاذ بكلية الزراعة جامعة بنها.

- الدكتورة عائشة حسن استشاري الصحة النفسية.

- الدكتور أحمد درويش أستاذ جراحة المخ والأعصاب.

- محمد صفا المحامي بالنقض.

- المهندس عبدالله العياشي بطل العالم الأسبق في الكاراتيه وبطل مصر في القوس والسهم.

- إيهاب راضي المحامي وخبير العمل الأهلي في مصر.

- المهندس أحمد شكري خبير الصناعة والاستثمار.

- إسلام فاضل المحامي بالنقض.

- الدكتور إبراهيم صابر الأستاذ بكلية التربية النوعية.

- محمود سويلم المحامي بالنقض.

- حازم الملاح الصحفي والخبير المجتمع المدني.

- نرمين ميشيل صحفية.

- المهندس شريف القاضي مهندس مدني.

- المهندس تامر محمود مهندس بالتلفزيون المصري.

- تامر أبو الليل عضو لجنة المتابعة وتقويم الأداء بالتربية والتعليم.

- نرمين كميل استشاري لغة الاشارة.

- جودة جلال فضلون الخبير المالي.

- نورهان خميس باحث دكتوراة بالإدارة الاستراتيجية.

- الدكتور طارق أحمد مصطفي الباحث العمالي.

- محمد فؤاد زغلول مدير مركز التعليم المدني وإعداد القادة بالفيوم.

- علي فايز الإعلامي والمحامي

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