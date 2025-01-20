وزير السياحة: نرمم الآثار وفقًا للقواعد الدولية المعمول بها

كتب- محمد أبو بكر:

شارك شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ التي عُقدت برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل أول المجلس، لمناقشة طلبين مُقدمين من أعضاء المجلس حول قضايا تعزز مكانة مصر السياحية وآليات ترميم الآثار.

شهدت الجلسة حضور الدكتور النائب محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والآثار والسياحة والإعلام، وكل من النائبة سهير عبد السلام والنائبة سها سعيد، وكيلتي اللجنة، والنائب محمود القط، أمين السر.

سياسات الحكومة لتعزيز تنافسية السياحة المصرية عالميًا

وناقش المجلس طلبًا مُقدمًا من النائب جيفارا الجافي حول سياسات الحكومة لتعزيز تنافسية السياحة المصرية عالميًا، وآخر من النائبة راجيه الفقي حول القواعد العلمية والفنية لترميم الآثار.

في كلمته، أوضح شريف فتحي رؤية الوزارة لتطوير قطاع السياحة والآثار، مشيرًا إلى استراتيجية تستند إلى محورين: المدى الطويل والقصير، وتركز هذه الرؤية على إبراز التنوع الفريد للمقومات السياحية والأثرية في مصر، ما يجعلها المقصد الأكثر تنوعًا عالميًا، حيث أكد الوزير أن العمل يجري على تحويل هذه المقومات إلى منتجات سياحية قابلة للتسويق وإدراجها ضمن البرامج السياحية.

وأكد الوزير أن القطاع الخاص يُعد العمود الفقري لصناعة السياحة في مصر، حيث يتولى تسويق المنتجات السياحية، بينما ينحصر دور الوزارة في تطوير البنية التحتية وإزالة العوائق التنظيمية، بجانب الترويج للسياحة عبر المنظمات الدولية والأسواق العالمية.

تناولت المناقشات مستهدفات الوزارة لتعزيز الأمن الاقتصادي السياحي، مؤكدًا أن الاستدامة تمثل أولوية، حيث تسعى الوزارة لضمان عائد مباشر للسياحة يعود بالنفع على المجتمعات المحيطة بالمواقع السياحية والأثرية، بما يعزز الحفاظ على هذه المناطق.

ردًا على التساؤلات بشأن الترميم، شدد الوزير على التزام الوزارة بالمعايير العلمية والدولية، لضمان الحفاظ على التراث الأثري، وتطوير المتاحف والمواقع السياحية بما يتماشى مع أحدث الأساليب العالمية.

وتحدث "فتحي"، عن البرنامج الوطني الذي أطلقته الوزارة مؤخراً بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتوفير الرعاية الصحية السليمة للخيول والإبل والحيوانات الأليفة بالمناطق الأثرية وبالتنسيق مع بعض جمعيات المجتمع المدني الخاصة بالرفق بالحيوان.

وأضاف أن الوزارة تقوم أيضًا بدور إرشادي وتوعوي لمالكي ومشغلي الإبل والخيول المتواجدين بمنطقة أهرامات الجيزة وغيرها من المناطق الأثرية حول الأساليب المثلى لمعاملة هذه الحيوانات وتوفير الرعاية الصحية السليمة لها.

واستعرض الوزير جهود الوزارة لتحسين التجربة السياحية في مصر وخاصة في المتاحف والمواقع الأثرية، مدللاً على ذلك بمثال منطقة التريض التي تم تخصيصها لوقوف الأبل والخيول في إطار مشروع تطوير الخدمات بمنطقة أهرامات الجيزة.

مرممين وآثاريين أكفاء يقومون بأعمال الترميم

وعن أعمال الترميم التي تقوم بها الوزارة ممثلة في المجلس الأعلى للآثار بمختلف المواقع الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية، أكد الوزير على أن هناك مرممين وآثاريين أكفاء يقومون بأعمال الترميم اللازمة لهذه المواقع على أكمل وجه ووفقاً للقواعد الدولية المعمول بها في الترميم.

واستعرض شريف فتحي، ما حققته السياحة من مؤشرات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال عام 2024 والتي شهدت تحقيق رقماً قياسياً في تاريخ السياحة في مصر، حيث استقبلت مصر 15.7 مليون سائح من مختلف الأسواق السياحية رغم الأوضاع الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة مما يؤكد على مكانة مصر السياحية.

وأشار إلى أن ذلك تحقق في ضوء ما تقدمه القيادة السياسية من أمن وآمان وسلامة لتحقيق الاستقرار في مصر، بجانب ما توليه من دعم كبير لقطاعي السياحة والآثار، بالإضافة إلى جهود التعاون القائم بين الوزارة والعديد من الوزارات من أجل تعظيم السياحة وما تحقق من إنجازات بسبب جهود الوزراء السابقين والعاملين بالوزارة والقطاع السياحي الخاص في مصر ومؤسسات المجتمع المدني ممثلة في الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية المختلفة.

واستعرض الوزير الخطط والسياسات الجديدة للوزارة للتسويق السياحي والتي تعتمد بصورة أكبر على مواقع التواصل الاجتماعي واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى التعاون مع منظمي الرحلات والعمل على تنويع الأسواق السياحية وفتح أسواق جديدة.

كما نوه إلى برنامج تحفيز الطيران الذي تقدمه الوزارة والذي حقق زيادة في نسبة امتلاء الطيران العارض، مشيراً إلى أن الوزارة ستقوم بزيادة نسب تحفيز الطيران القادم لمحافظتي الأقصر وأسوان خلال موسم الصيف المقبل وذلك لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إليهما في ذلك الوقت، بجانب العمل على تقليل رسوم الهبوط بالمطارات.

وأضاف أن الوزارة تقوم حالياً بالعمل على إطلاق حملات ترويجية تستهدف الترويج لمنتج سياحة المؤتمرات، لافتاً إلى ما يتم من تجهيزات للترويج للتجلي الأعظم بسانت كاترين، ومثمناً على ما يتم من تطوير بمطار سانت كاترين حيث سيسمح بالتنسيق والتواصل مع منظمي الرحلات السياحية الدوليين للترويج له حيث سيكون هناك منتج سياحي جاهز في ظل وجود مطار ومنشآت فندقية يتم تنظيم رحلات وبرامج سياحية له.

وتحدث الوزير عن حرص الوزارة على تدريب العاملين بها وبقطاعي السياحة والآثار، لافتًا إلى منصة التدريب الإلكترونية Learning Management System التي تعمل الوزارة حاليًا على إنشائها وسيتم إطلاقها قريبًا لتدريب وتأهيل ورفع كفاءة كافة العاملين بالوزارة والقطاع، وموضحًا أنه يتم التعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية المختصة لتدريب العاملين بالقطاع.

كما أشار إلى اللقاء الذي عقده مع عمداء كليات السياحة والفنادق على مستوى الجمهورية لمناقشة سبل تطوير نظم التعليم والتدريب لطلبة كليات السياحة والفنادق وبحث آليات الربط بين التعليم الأكاديمي والنظري والتدريب والخبرة العملية، موضحًا أن هذا اللقاء كان فرصة جيدة للاطلاع على ما تقوم به الكليات المختلفة في هذا الإطار من مبادرات إيجابية متنوعة.

مضاعفة الطاقة الفندقية

وأوضح شريف فتحي إلى الحاجة إلى مضاعفة الطاقة الفندقية الموجودة في مصر بما يساهم في استقبال عدد أكبر من السائحين، لافتاً إلى أن المبادرات التمويلية التي قدمتها الدولة المصرية مؤخراً ستساهم في التوسع الأفقي للطاقة الفندقية.

ونوه الوزير أنه هناك مباحثات لإطلاق مبادرة جديدة خلال الفترة المقبلة لبناء غرف جديدة في إطار المتاح من الإمكانيات.

كما أشار إلى حرص الوزارة حاليًا على تشجيع الاستثمار السياحي في مصر وذلك من خلال العمل على ثلاث محاور أساسية وهي إنشاء بنك للفرص الاستثمارية المتاحة بصفة عامة تضع فيه كل وزارة ما لديها من فرص في هذا الإطار، مع حصر شامل لكافة الرسوم بحيث يكون كل مستثمر على علم ودراية مسبقة لما سيقوم بإنفاقه ولأي جهة ويكون التعامل من خلال جهة واحدة هي وزارة السياحة والآثار تطبيقا لسياسة الشباك الواحد، بجانب تقليص مدد الموافقات للحصول على التراخيص اللازمة.

واستعرض شريف فتحي في حديثه نبذة عن الاستثمارات المختلفة التي سوف تتم في المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير والممتدة من مطار سفنكس حتى منطقة سقارة والتي تتضمن منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير.

وتحدث الوزير عن البنية التكنولوجية الجاري العمل على تطويرها في قطاعي السياحة والآثار في ضوء الإمكانات المتاحة وفي ظل ترتيب الأولويات، لافتاً إلى منظومة الحجز الإلكتروني للمتاحف والمواقع الأثرية المختلفة وكذلك مشروع Project Revival الذي أطلقته الوزارة لإحياء التاريخ المصري القديم بتجربة تفاعلية عبر تقنية الواقع المعزز على تطبيق انستغرام والذي تم تنفيذه في كل من المتحف المصري بالتحرير والمتحف القومي للحضارة المصرية للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في مجال السياحة والآثار وتحسين التجربة السياحية بالمتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية.

كما قام الوزير باستعراض ما تقوم به الوزارة من خلال الضوابط التي يتم إعدادها لاستحداث أنماط جديدة لإقامة السائحين وتقنين أوضاع بعض وحدات الإقامة الموجودة حالياً، مشيراً إلى ذلك بهدف ضمان المستوى المطلوب من الجودة والأمن والسلامة ولتكون جاهزة لاستقبال السائحين، ولافتاً إلى أن هذه الضوابط سيتم الانتهاء منها والإعلان عنها أوائل الشهر القادم.

وفي نهاية الجلسة، أحال المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، طلبى المناقشة العامة والمناقشات التي دارت بشأنهما وتعقيب وزير السياحة والآثار، إلى لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بالمجلس لبحثهما وإعداد تقرير عنهما.

اقرأ أيضًا:

من أكبر مساجد العالم.. 15 صورة لمسجد مصر في العاصمة الإدارية بعد افتتاحه

للمصريين والأجانب.. أسعار تذاكر برج القاهرة 2025 بعد زيادتها

وزير السياحة يكشف عن سبب أزمة أسود قصر النيل

بعد التعدي على الطالبة.. زيارة مفاجئة لوزير التربية والتعليم لمدرسة كابيتال الدولية