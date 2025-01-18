الجيزة: تحرير 110 محاضر تموينية لمخابز ومحال بعد ضبط مخالفات

كتب- محمد أبو بكر:

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، حرصه على متابعة توافر السلع التموينية في المحافظة وضمان تلبية احتياجات المواطنين.

وفي هذا السياق، وجه "النجار"، مدير مديرية التموين بتكثيف الجهود لمتابعة عمليات صرف السلع والمقررات التموينية والخبز، وضمان تسهيل عمليات العرض والإتاحة للجمهور، خاصة للسلع الأساسية.

واطلع محافظ الجيزة، على تقرير مديرية التموين حول رصيد السلع وعمليات الصرف والتوزيع في مختلف أحياء ومراكز المحافظة، حيث تبين انتظام توافر الخبز وصرف الدقيق بالمطاحن، وكذلك السلع التموينية الأساسية مثل السكر والزيت والأرز للبدالين التموينيين.

كما أشار البيان إلى توفر مخزون المواد البترولية بمحطات الوقود وأنابيب البوتاجاز بجميع أنحاء المحافظة.

وفي إطار حملات الرقابة، تم غلق 9 منشآت بسبب مخالفات متنوعة، تشمل محال بقالة تموينية وبقال عادي ومستودع بوتاجاز، إضافة إلى 2 منشأة لعدم الحصول على شهادة صحية وأخريين لعدم الإعلان عن الأسعار.

كما أسفرت الحملات عن ضبط نصف طن من السلع التموينية مجهولة المصدر. تم تحرير 110 محاضر تموينية ضد المخالفات التي شملت التلاعب في وزن ومواصفات رغيف الخبز، وفتح مخابز بدون إذن، وعدم الإعلان عن الأسعار، أو بيع منتجات بسعر أعلى من السعر الرسمي، أو انتهاء صلاحية بعض السلع.

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