الاثنين.. "قومي حقوق الإنسان" يحتفل بانتهاء برنامج تعزيز الحقوق الإنجابية في مصر

كتب- محمد نصار:

يعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، احتفالية ختامية يوم الاثنين 20 يناير 2025، وذلك بمناسبة انتهاء برنامج العمل المشترك لعام 2024، الذي يهدف إلى حماية وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر.

يشمل برنامج الاحتفالية عدة أنشطة، أبرزها استعراض الدراسة الشاملة عن الصحة الإنجابية في مصر، ومناقشة ورقة السياسات الخاصة بالتشريعات والقوانين الداعمة للحقوق الإنجابية والجنسية، بالإضافة إلى إعلان الفائزين في المسابقة الطلابية الخاصة بالصحة الإنجابية.

ويتضمن الحدث حضور ومشاركة شخصيات بارزة، من بينهم: الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان، إيف ساسينراث، والدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة إيمان كريم، أمين عام المجلس القومي لذوي الإعاقة، والسفير محمود كارم، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، ووفاء بنيامين، أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس.

بالإضافة إلى عدد من أعضاء المجلس القومي لحقوق، وممثلين لوزارة الصحة والسكان، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلين لمنظمات المجتمع المدني، وعدد من الجهات المعنية، والجهات التي شاركت في أعمال الأنشطة الخاصة ببرنامج العمل المشترك، والتي ساهمت في نجاح الأنشطة وقدمت العديد من المقترحات والتوصيات اللازمة لدعم الحقوق الإنجابية والجنسية وغرس ثقافة حقوق الإنسان وضمان التمتع بها.

يأتي الحدث في إطار التزام المجلس وصندوق الأمم المتحدة للسكان بتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية، ودعم الجهود الوطنية في تنفيذ التوصيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

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