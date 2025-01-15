محافظة الجيزة: ضبط 3.5 طن مواد غذائية بالدقي والعجوزة وإمبابة منتهية الصلاحية

الجيزة- أ ش أ:

أكد محافظ الجيزة المهندس عادل النجار، أن الحملات الرقابية والتموينية التي شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن ضبط 3.5 طن مواد غذائية، من خلال خطة المتابعة اليومية والمرور على محطات الوقود والمستودعات والمحلات التجارية والتموينية .

جاء ذلك خلال اطلاع المهندس عادل النجار، اليوم الأربعاء على جهود مديرية التموين في تمشيط الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية والتموينية لضبط الأسعار والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين.

ووجه محافظ الجيزة - في بيان اليوم - الأجهزة الرقابية والتموينية بالمديرية بضرورة التصدي بكل حزم لأية مخالفة، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

وشملت المضبوطات 630 كيلو سكر، و72 كيلو جراما من المكرونة، وضبط واحد طن و452 كيلوجراما من الأرز المحلي وبسمتي، و60 كيلوجراما من الدقيق، و100 كيلو ملح، و30 كيلوجراما من التمر، و50 كيلوجراما من العدس؛ وذلك لعدم وجود فواتير معتمدة، بالإضافة إلى ضبط 18 جوال دقيق بلدي مدعم بدون فواتير بمخبز سياحي بحي إمبابة، وبالفحص الظاهري للدقيق تبين أن الدقيق الموجود معاد تعبئته في شكاير بيضاء اللون وتبين عدم وجود رخصة لمزاولة النشاط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخبز.

وفي الإطار ذاته، تم ضبط منتجات منتهية الصلاحية بحي المنيرة الغربية شملت 140 كيلوجراما من التوابل مختلفة الأطعمة، و41 عبوة زيت و26 عبوة خل و120 كيلو طحينة، وتم التحفظ عليها بمحل العطارة لحين صدور قرار نيابة، وتم إعدام منتجات منتهية الصلاحية بمعرفة مفتش الأغدية ومباحث التموين.

كما أسفرت الحملات عن تحرير 63 محضرا شملت عدم وجود شهادات صحية، ومزاولة نشاط بدون ترخيص، وعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع بدون فواتير، وبيع اسطوانات الغاز المنزلية بأزيد من السعر الرسمي.

ومن جانبه، أوضح مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية السيد بلاسي، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة وإرسالها إلى النيابة العامة؛ تنفيذا لدور المديرية في خدمة وحماية المواطنين.





