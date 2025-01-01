نشرة التوك شو| إلغاء الحبس الاحتياطي في "المسئولية الطبية.. وتفاصيل فرض جمارك على الهواتف القادمة من الخارج

كتبت - داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

نقابة الأطباء: إلغاء الحبس الاحتياطي في "المسئولية الطبية" خطوة إيجابية

كشف الدكتور محمد فريد حمدي، أمين عام نقابة الأطباء، تفاصيل جلسة الاستماع التي حضرتها النقابة في مجلس النواب اليوم، بشأن مناقشة مواد قانون المسئولية الطبية

شعبة المحمول توضح تفاصيل فرض جمارك على الهواتف القادمة من الخارج

شف محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، تفاصيل فرض جمارك على الهواتف القادمة من الخارج، موضحاً أنه لم يتبين حتى الآن موعد تنفيذ القرار.

إبراهيم عيسى: محمد صلاح شخصية عام 2024.. أسطورة تعامل ببراعة مع الغرب

اعتبر الإعلامي إبراهيم عيسى أن محمد صلاح هو شخصية العام 2024، ووصل إلى حالة "الأسطورة".

المصري": المنشآت السياحية رفعت لافتة "كامل العدد" في رأس السنة

قال عادل المصري، مستشار غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن المطاعم والفنادق شهدت إقبالًا كثيفًا غير مسبوق في ليلة رأس السنة، لا سيما الفنادق ذات التصنيف المرتفع.

وكيل "تشريعية النواب": قانون الإجراءات الجنائية نقلة كبيرة لحقوق المتهمين

أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد أحدث نقلة كبيرة في حقوق المتهمين